Imputan al secretario de Energía de Tucumán por el presunto uso de un DNI robado para realizar ataques digitales contra otro funcionario

La causa penal tuvo origen el 22 de agosto de 2025, cuando la Justicia Federal de Tucumán tomó intervención a partir de una denuncia presentada por la apoderada legal de Julián Echazu Toneatti. En esa presentación se puso en conocimiento que el denunciante había extraviado su Documento Nacional de Identidad durante los primeros días de junio del mismo año, en la cochera del edificio donde reside, ubicado en pleno centro de San Miguel de Tucumán. Según se consignó, tiempo después advirtió que su identidad estaba siendo utilizada sin autorización en un medio digital.