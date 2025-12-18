Efemérides del jueves 18 de diciembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Por otra parte, a horas del inicio del debate y la posterior votación por la Ley de Reforma Previsional, el 18 de diciembre de 2017 se realizó una movilización masiva organizada por la oposición y la CGT, que anunció un paro general para ese mismo día, luego de levantar la sesión la semana anterior como consecuencia de los disturbios en el Congreso. La protesta finalizó con más de 160 personas detenidas y cerca de 60 heridos. Uno de los hechos más recordados de la movilización fue la bomba molotov que arrojó uno de los manifestantes al sector donde se encontraba la Policía de la Ciudad. Además, algunos periodistas presentes como el cronista de TN Julio Bazán sufrieron diferentes agresiones y robos.