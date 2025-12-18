Efemérides del jueves 18 de diciembre: ¿qué pasó un día como hoy?

El 18 de diciembre se conmemora el Día Internacional del Migrante, creado durante la Asamblea General de las Naciones Unidas celebrada el 4 de diciembre del 2000 ante el avance de los flujos migratorios en el mundo y con el objetivo de "difundir información sobre los derechos humanos y libertades fundamentales de los migrantes, el resultado de sus experiencias y nuevas medidas que pueden implementarse para protegerlos".
Por otra parte, a horas del inicio del debate y la posterior votación por la Ley de Reforma Previsional, el 18 de diciembre de 2017 se realizó una movilización masiva organizada por la oposición y la CGT, que anunció un paro general para ese mismo día, luego de levantar la sesión la semana anterior como consecuencia de los disturbios en el Congreso. La protesta finalizó con más de 160 personas detenidas y cerca de 60 heridos. Uno de los hechos más recordados de la movilización fue la bomba molotov que arrojó uno de los manifestantes al sector donde se encontraba la Policía de la Ciudad. Además, algunos periodistas presentes como el cronista de TN Julio Bazán sufrieron diferentes agresiones y robos.
Luego de doce horas de debate, la Cámara de Diputados aprobó la reforma que modifica la actualización de las jubilaciones y establece plazos trimestrales para actualizar los haberes por 127 votos afirmativos, 117 negativos y 2 abstenciones.
A su vez, el 18 de diciembre de 2005 el candidato del Movimiento al Socialismo Evo Morales, que tenía a Álvaro García Linera como candidato a vicepresidente, gana las elecciones presidenciales en Bolivia con el 53,72% de los votos. Al lograr la mayoría absoluta de los votos asumieron directamente al Gobierno y evitaron que la decisión pase por el Congreso por primera vez en los últimos 45 años.
En tanto, el 18 de diciembre de 1943 nace Keith Richards, guitarrista y cofundador de los Rolling Stones junto con Brian Jones y Mick Jagger, a los que luego se les sumó el baterista Charlie Watts.
Efemérides del 18 de diciembre
Día Internacional del Migrante
Día Mundial de la Lengua Árabe
1737 – Muere el violero italiano y constructor de instrumentos de cuerda frotada Antonio Stradivarius.
1777 – Nace en Buenos Aires el general Juan Martín de Pueyrredón. Participó en la defensa de Buenos Aires durante las invasiones inglesas de 1806 y 1807. Fue gobernador intendente de Córdoba, presidente interino de la Real Audiencia de Charcas y gobernador de Chuquisaca.
1810 – La Junta Provisional Gubernativa del Río de la Plata, que había sido creada el 25 de mayo de 1810, se convierte en Junta Grande.
1879 – Nace Paul Klee, pintor suizo, acuarelista y aguafuertista, considerado como uno de los representantes más originales del arte moderno.
1886 – Nace en Narrows, Georgia, EE.UU., Ty Cobb, jugador profesional béisbol.
1890 – Nace el ingeniero electrónico e inventor Edwin Armstrong, pionero de la radio, inventor de la FM.
1892 – Tchaikovsky estrena El Cascanueces en San Petersburgo ante la presencia del Zar.
1898 – Se coloca la piedra fundamental de la iglesia ortodoxa, la primera de este rito que se instaló en América del Sur. Se erigió frente al parque Lezama, sobre la calle Brasil.
1908 – En una conferencia médica en Viena, el biólogo austriaco Karl Landsteiner y su ayudante Erwin Popper anuncian el descubrimiento del virus que provoca la poliomielitis. En 1909 publicaron los resultados de su investigación.
1939 – Nace el autor teatral y guionista televisivo argentino Hugo Sofovich.
1939 – Muere en Madrid, Leonardo Torres Quevedo, ingeniero e inventor español, precursor de la moderna robótica.
1943 – Nace Keith Richards, guitarrista de los Rolling Stones.
1946 – Nace en Cincinnati, EE.UU., el director y productor cinematográfico Steven Spielberg.
1955 – Nace Boy Olmi, actor argentino.
1956 – La Asamblea General de la ONU vota por unanimidad la admisión de Japón.
1963 – Nace Brad Pitt, actor y productor estadounidense.
1969 – Es abolida la pena de muerte en Gran Bretaña.
1971 – Nace la tenista española Aranxa Sanchez Vicario.
1973 – El programa espacial soviético lanza la Soyuz 13.
1978 – Nace Katie Holmes, actriz estadounidense.
1980 – Nace Christina Aguilera, cantautora, productora y actriz estadounidense.
1989 – Los presidentes de los cinco países integrantes del Pacto Andino (Bolivia, Colombia, Ecuador, Peru y Venezuela), reunidos en las islas Galápagos, acuerdan reactivar el Pacto.
1990 – Nace Laurita Fernández, bailarina, actriz y presentadora de radio y televisión argentina.
1996 – Japón inaugura un tunel-puente que une dos zonas de la bahía de Tokio, la autopista bajo el mar más larga del mundo.
1999 – Muere Charles Robert Bresson, cineasta francés.
2001 – Nace Billie Eilish, cantante estadounidense.
2003 – Muere Charles Berlitz, escritor estadounidense.
2005 – En Bolivia, Evo Morales (candidato del Movimiento al Socialismo) gana las Elecciones presidenciales con el 53,72 % de los votos.
2006 – Los Emiratos Árabes Unidos celebran sus primeras elecciones.
2006 – Muere Joseph Barbera, animador, director y productor estadounidense.
2010 – En Túnez comienzan las protestas antigubernamentales que iniciarán la Primavera Árabe.
2010 – Muere Norberto Díaz, actor argentino.
2011 – En Irak, fin de la guerra que había comenzado en 2003.
2011 – Muere Václav Havel, político y escritor checo.
2015 – Se cierra Kellingley Colliery , la última mina de carbón profunda en Gran Bretaña.
2017 – En Argentina, una masiva movilización de oposición al Congreso por el debate de la reforma jubilatoria, acaba con represión y cacerolazos por la noche en todo el país.
2019 – Muere en un accidente de tránsito Patxi Andión, cantautor, músico, actor y profesor de sociología español.