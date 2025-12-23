YPF reconfigura el mapa energético del NOA con dos movimientos clave

Dos anuncios de alto impacto cambiarán el escenario en sectores centrales para Tucumán y la región del NOA: el mercado de los combustibles y la industria sucroalcoholera. Las señales oficiales llegaron en una reunión clave, en el cierre anual de la Fundación Federalismo y Libertad.
En primer lugar, el CEO y presidente de YPF, Horacio Marín, ratificó ante el arco privado provincial que la petrolera estatal había concretado la adquisición del 100% del paquete accionario de Refinor y que el objetivo es reforzar la presencia de la compañía en el Norte, con la incorporación de más de 70 estaciones de servicio dentro de una reconfiguración del negocio.
El viernes pasado, la Comisión Directiva de la Cámara de Comerciantes Derivados del Petróleo, Gas y Afines (Capega), junto con los presidentes de las cámaras de Jujuy y Salta, mantuvo un encuentro con Marín, quien estuvo acompañado por los directivos Fernando Peralta y Lisandro Deleonardis. El eje fue claro: el futuro de las estaciones bajo la bandera de Refinor a partir de la operación de compra y la necesidad de medidas que permitan recomponer una plaza marcada por la caída del consumo, entre otros indicadores.
Marin hizo hincapié en una estrategia de segmentación de las estaciones en tres niveles bien definidos, que incluirá distintos estándares de calidad de servicio en los edificios privados. En Capega señalaron que se trata de “un gran avance que renueva la sustentabilidad de las estaciones Refinor, que ahora se denominarán RefiPlus by YPF”.
• YPF Black: estaciones con imagen premium, altamente tecnológicas, con franquicias gastronómicas como McDonald’s y otras a desarrollar, con una penetración inicial de 16 establecimientos en todo el país.
• YPF Estándar: el modelo actual de estaciones de servicio, con despliegue completo de las tiendas Full.
• RefiPlus by YPF: modelo “low cost” del segmento, con tiendas adaptadas a la oferta regional y locales Farmacity (se debería definir el ingreso de esta cadena de farmacias)
Capega aclaró en un comunicado que se decidió la incorporación total de todas las estaciones Refinor en este último segmento. Será “bajo el modelo de consignado, desplegando YPF todos sus sistemas, tecnología y esquema de negocio actual de sus estaciones de servicio”.
La reconversión está prevista, como mínimo, a lo largo de todo 2026 y bajo una estrategia de avance gradual y sostenido. “Esto demandará un gran esfuerzo por parte de las PyMEs de estacioneros para realizar las adecuaciones necesarias e implementar los recursos y la tecnología en los edificios, tanto desde el punto de vista económico como en términos de recursos humanos”, expresó el titular de Capega, Sebastián Vargiu.
Bioetanol
Pero el impacto no se limita al surtidor. Otro anuncio que llamó la atención fue el reacondicionamiento de la planta de Campo Durán, en Salta, para producir biocombustibles a partir de caña de azúcar, con destino íntegro a la exportación. Este punto fue resaltado por el propio CEO de la petrolera en el encuentro con empresarios tucumanos. Sin embargo, hasta el momento se conocen escasos detalles sobre la incidencia de este proyecto y, en el sector agroindustrial, se expresó desconocimiento respecto de las condiciones de puesta en marcha de la planta.
El Grupo YPF informó en un comunicado que esta adquisición empresarial le permite asegurar la operación del poliducto que conecta la terminal de despacho de YPF en Montecristo (Córdoba) con el nodo de Refinor en Banda del Río Salí (Tucumán), optimizando la logística de abastecimiento de combustibles en toda la región del NOA.
“Refinor, además, gestiona una red de más de 70 estaciones de servicio distribuidas en Tucumán, Salta, Santiago del Estero, La Rioja, Jujuy, Catamarca y Chaco. A partir de esta adquisición, YPF garantiza la continuidad operativa y el abastecimiento en toda la región”, subrayó.