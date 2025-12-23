YPF reconfigura el mapa energético del NOA con dos movimientos clave

Bioetanol

Pero el impacto no se limita al surtidor. Otro anuncio que llamó la atención fue el reacondicionamiento de la planta de Campo Durán, en Salta, para producir biocombustibles a partir de caña de azúcar, con destino íntegro a la exportación. Este punto fue resaltado por el propio CEO de la petrolera en el encuentro con empresarios tucumanos. Sin embargo, hasta el momento se conocen escasos detalles sobre la incidencia de este proyecto y, en el sector agroindustrial, se expresó desconocimiento respecto de las condiciones de puesta en marcha de la planta.