Sesión clave en el Senado: el oficialismo buscará aprobar el Presupuesto 2026 el próximo viernes

Entre los principales cambios, el oficialismo propondrá que la pensión no contributiva tenga un valor equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio, con actualizaciones conforme al marco legal vigente en materia previsional. Además, se mantendría la compensación de emergencia retroactiva, cuya actualización se calculará en función de los aranceles aprobados entre el 1º de diciembre de 2023 y el 31 de diciembre de 2024, y de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).