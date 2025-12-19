Sesión clave en el Senado: el oficialismo buscará aprobar el Presupuesto 2026 el próximo viernes

La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, convocó a los senadores para el próximo viernes 26 de diciembre, con el objetivo de tratar los proyectos de Presupuesto e Inocencia Fiscal, dos iniciativas clave para el oficialismo.
Durante la mañana, los libertarios lograron avanzar con el tratamiento de la denominada "ley de leyes" al obtener dictamen en comisión tras dos horas de debate. El aval fue firmado por 11 de los 19 senadores, sin introducir cambios respecto de la media sanción otorgada por la Cámara de Diputados.
No obstante, aquella aprobación en la Cámara baja significó una derrota parcial para el Gobierno, ya que se eliminó el capítulo XI, que contemplaba la derogación de las leyes de financiamiento universitario y de emergencia en discapacidad.
De cara a la sesión del viernes, en el oficialismo descuentan que el Presupuesto 2026 será aprobado, aunque con modificaciones que obligarían a que el proyecto regrese a Diputados para su sanción definitiva.
Si bien inicialmente se evaluó insistir con la derogación de las leyes rechazadas, finalmente el Gobierno optó por respetar lo votado en Diputados y diseñar alternativas que permitan sostener el equilibrio fiscal. “Es una propuesta que no deroga las leyes, representa un esfuerzo económico enorme del Poder Ejecutivo, y sostiene el equilibrio fiscal”, explicó a Infobae un funcionario de alto rango.
Entre los principales cambios, el oficialismo propondrá que la pensión no contributiva tenga un valor equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio, con actualizaciones conforme al marco legal vigente en materia previsional. Además, se mantendría la compensación de emergencia retroactiva, cuya actualización se calculará en función de los aranceles aprobados entre el 1º de diciembre de 2023 y el 31 de diciembre de 2024, y de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Otra modificación apuntará a acelerar y profundizar las auditorías de las pensiones, con el objetivo de agilizar las bajas en los casos que presenten irregularidades.
Asimismo, se propondrá eliminar la creación de la Pensión no Contributiva por Discapacidad para Protección Social, manteniendo únicamente la correspondiente a invalidez laboral.
Universidades y salarios
En relación con la Ley de Financiamiento de Educación Universitaria, el Gobierno no avanzará con su derogación, pero impulsará un incremento del 20% en el presupuesto para gastos de funcionamiento, tomando como base los créditos asignados en 2025.
Respecto de la actualización salarial, que por ley debía ajustarse por inflación, el oficialismo sugiere una implementación escalonada: un aumento del 5% a partir del 1° de diciembre de 2025, seguido por cuatro incrementos del 2% durante enero, febrero, marzo y abril de 2026, según precisaron a Infobae.
Avances en la ley de Inocencia Fiscal
En paralelo, el oficialismo también consiguió dictamen para la ley de Inocencia Fiscal en el Senado, tras una reunión de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales que se extendió por menos de 30 minutos.
El quorum se conformó sin la presencia de los senadores del bloque Justicialista, que mantiene reclamos sobre la conformación de las comisiones. Ante ese escenario, el oficialismo y sus aliados eligieron por unanimidad al senador Juan Carlos Pagotto, de La Libertad Avanza, como presidente de la comisión, consignó Infobae.
El único senador peronista presente fue Mariano Recalde, quien tomó la palabra luego de la designación de Pagotto para cuestionar el armado de la comisión.
Durante el encuentro se trató únicamente el proyecto de ley en revisión sobre el Régimen Penal Tributario, conocido como “dólares en el colchón” o Inocencia Fiscal.
El debate avanzó sin mayores obstáculos, ya que los senadores de La Libertad Avanza, la UCR, el PRO y fuerzas provinciales manifestaron su respaldo general a la iniciativa. El único reparo fue planteado por el radicalismo, en relación con el esquema de multas previsto en el texto.
La respuesta del oficialismo llegó a través de Patricia Bullrich, quien aseguró que, con el objetivo de “poner en marcha esta ley”, el espacio se compromete a “analizar una ley corta que pueda subsanar este problema”.
La iniciativa que el Gobierno busca convertir en ley definitiva el viernes 26 de diciembre introduce cambios profundos en el régimen penal tributario, en los procedimientos de fiscalización y en la forma en que las personas humanas declaran el Impuesto a las Ganancias.