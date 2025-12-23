Tucumán tendrá una ley de ética sobre el uso de inteligencia artificial

“La inteligencia artificial (IA) no es una promesa futura, se ha transformado en una estructura transversal”. Con esa frase, la legisladora peronista Carolina Vargas Aignasse abrió el debate para la adhesión de la Provincia de Tucumán a las Recomendaciones de la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) sobre la ética de la IA. La norma fue aprobada el pasado jueves, en la sesión legislativa.
Dicha norma establece las directrices para que el uso de IA sea “ético, justo, inclusivo, respetuoso de los derechos humanos, garantizando la equidad y la no discriminación”. En articulado del dictamen, para el que se tomó proyectos de Vargas Aignasse, de Silvia Elías de Pérez y de Raquel Nievas, se estableció que el cumplimiento de las recomendaciones “es obligatorio para los Poderes del Estado Provincial, Entes Centralizados, Descentralizados y Organismos Autárquicos”.
Se mencionó que los principios en el uso de IA que se deben adoptar son: respeto a los derechos humanos (promoviendo la igualdad, la no discriminación y la dignidad humana); justicia e inclusión (no generando ni consolidando desigualdades sociales, económicas o de acceso a sus beneficios); transparencia (de fácil comprensión); responsabilidad y supervisión (que las aplicaciones de IA desarrolladas sean seguras para la ciudadanía); y privacidad y protección de datos personales, entre otros.
Es relevante destacar que los tres poderes del Estado Provincial están trabajando en la incorporación de herramientas basadas en la IA en sus respectivos ámbitos de acción, según explicaron los parlamentarios en el recinto.