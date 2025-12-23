Tucumán tendrá una ley de ética sobre el uso de inteligencia artificial

“La inteligencia artificial (IA) no es una promesa futura, se ha transformado en una estructura transversal”. Con esa frase, la legisladora peronista Carolina Vargas Aignasse abrió el debate para la adhesión de la Provincia de Tucumán a las Recomendaciones de la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) sobre la ética de la IA. La norma fue aprobada el pasado jueves, en la sesión legislativa.