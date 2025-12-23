Una mujer que intentaba poner fin a una pelea recibió un balazo mortal

Una mujer de 50 años que intentó poner fin a una pelea entre vecinos y su hijo falleció al ser baleada por un motociclista residente en el mismo barrio. El hecho ocurrió el sábado a la noche en Matienzo 2.195 y la víctima, Mariela del Carmen Suárez, falleció ayer a las 7.30 en el Hospital Padilla.
Según el parte policial, la sobrina de la víctima, Guadalupe del Milagro Santucho, de 22 años, informó que el incidente en el barrio ocurrió a las 21.20, cuando vecinos se pelearon con su hijo Sebastián Luna en cercanías del domicilio, ubicado en la esquina de Matienzo y Granaderos de San Martín.
Mariela del Carmen Suárez intentó sacar a su hijo de la riña y resguardarlo en la galería de su vivienda y en ese momento un sujeto, al cual la denunciante identificó con el nombre de Luciano Zelarayán, quien sería vecino de la zona, pasó en una motocicleta por frente de la casa realizando varios disparos con un arma de fuego. Una de las balas impactó en la cabeza de Suárez. A raíz de las lesiones que presentaba, fue trasladada al hospital Padilla en un vehículo particular por sus familiares. Falleció este lunes a las 7.30.
Otros casos
Se trata del cuarto homicidio ocurrido desde el jueves. Ese día el joven Lautaro Nicolás Ledesma, de 20 años, quien transitaba por el camino del Obraje en San Pablo, fue golpeado y atacado a machetazos por cuatro sujetos desconocidos que se bajaron de un auto. Falleció el viernes a la mañana.
El viernes a la tarde tuvieron lugar un femicidio y un homicidio a manos de José Osvaldo Rojas, quien asesinó a su ex pareja, Juana del Carmen Bustos, en el barrio La Pila de Delfín Gallo, y a Roque Francisco Lucero en el barrio Aeropuerto de Banda del Río Salí.