Una mujer que intentaba poner fin a una pelea recibió un balazo mortal

Mariela del Carmen Suárez intentó sacar a su hijo de la riña y resguardarlo en la galería de su vivienda y en ese momento un sujeto, al cual la denunciante identificó con el nombre de Luciano Zelarayán, quien sería vecino de la zona, pasó en una motocicleta por frente de la casa realizando varios disparos con un arma de fuego. Una de las balas impactó en la cabeza de Suárez. A raíz de las lesiones que presentaba, fue trasladada al hospital Padilla en un vehículo particular por sus familiares. Falleció este lunes a las 7.30.