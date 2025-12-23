Dos mujeres fueron detenidas por robar 15 celulares de un negocio

El 27 de noviembre de 2025, a las 20.19, tres mujeres y un hombre ingresaron al local comercial Frávega en 9 de Julio 19 de San Miguel de Tucumán. Dos de ellas sustrajeron una llave magnética codificada que se encontraba cargando debajo de un escritorio en la mitad del salón y se dirigieron a una vitrina ubicada en el medio del salón, donde se exhibían numerosos teléfonos celulares. En tanto, otra distrajo a uno de los empleados del lugar que se encontraba parado cerca de la vitrina y se lo llevó de la zona de celulares, según informó el Ministario Público Fiscal. Luego abrieron la vitrina. Seguidamente, el hombre se aproximó a ellas y aprovechando que ningún empleado observaba, sustrajeron del mostrador 15 teléfonos celulares de diferentes marcas y modelos, para finalmente darse a la fuga.