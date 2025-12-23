Dos mujeres fueron detenidas por robar 15 celulares de un negocio

El 27 de noviembre de 2025, a las 20.19, tres mujeres y un hombre ingresaron al local comercial Frávega en 9 de Julio 19 de San Miguel de Tucumán. Dos de ellas sustrajeron una llave magnética codificada que se encontraba cargando debajo de un escritorio en la mitad del salón y se dirigieron a una vitrina ubicada en el medio del salón, donde se exhibían numerosos teléfonos celulares. En tanto, otra distrajo a uno de los empleados del lugar que se encontraba parado cerca de la vitrina y se lo llevó de la zona de celulares, según informó el Ministario Público Fiscal. Luego abrieron la vitrina. Seguidamente, el hombre se aproximó a ellas y aprovechando que ningún empleado observaba, sustrajeron del mostrador 15 teléfonos celulares de diferentes marcas y modelos, para finalmente darse a la fuga.
Dos de las mujeres fueron identificadas por filmaciones del local y detenidas en Salta. El hecho es investigado por la Unidad Fiscal Especializada en Robos y Hurtos I, a cargo de María del Carmen Reuter, quien fue representada por el auxiliar de fiscal Nahuel Lencina en la audiencia correspondiente al control de las aprehensiones, formalización de la investigación y pedido de medidas de coerción por parte del Ministerio Fiscal (MPF).
Hurto simple
La Fiscalía formuló cargos en contra de las acusadas por el delito legalmente calificado como hurto simple con el empleo de una llave sustraída en calidad de coautoras. En contra de las mismas requirió la prisión preventiva por el plazo de dos meses, ante la existencia de los riesgos procesales de fuga y de entorpecimiento de la investigación.
Por su parte, la jueza interviniente resolvió hacer lugar parcialmente a la solicitud de la acusación pública, otorgando las medidas de coerción de mayor intensidad por el plazo de 15 días.