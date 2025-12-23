Fiestas de fin de año con detalles hechos a mano

Estos objetos no sólo decoran, sino que construyen clima. Se apoyan en una repisa, acompañan el centro de mesa o se ubican cerca del arbolito, integrándose a la rutina familiar. “La gente busca adornar su casa en esta época. Es una fecha que renueva el espíritu, donde pedimos salud y trabajo, y eso también se refleja en lo que elegimos para nuestro hogar”, reflexiona la emprendedora.