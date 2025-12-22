Cómo realizar el ritual con laurel para atraer dinero en Navidad

Muchas personas recurren a rituales del feng shui para atraer la buena fortuna a sus casas. Para esta disciplina, las hojas de laurel se consideran símbolos de paz y protección, y son usadas en el rito para atraer dinero, buena fortuna y prosperidad a la casa el próximo año.
Cómo realizar el ritual de laurel en agua antes de Navidad
Esta práctica de origen taoísta se basa en el aprovechamiento del chi o energía vital mediante la armonía entre los habitantes y su entorno. El ritual busca equilibrar las fuerzas del hogar para generar bienestar, con la particularidad de que su ejecución debe realizarse obligatoriamente el 24 de diciembre antes de la llegada de la noche.
La energía positiva de las festividades navideñas representa una oportunidad ideal para renovar el ambiente familiar y potenciar las intenciones de cara al año nuevo. En este contexto, el Feng Shui actúa como una herramienta perfecta para catalizar esos deseos y comenzar el próximo ciclo con una vitalidad renovada y mayor fuerza espiritual.
Ingredientes:
-Hojas de laurel.
-1 vaso de vidrio con agua.
En este caso es recomendable usar esta combinación para atraer el dinero y la prosperidad al hogar.
-Colocar las hojas de laurel en un vaso con agua y dejarlas un minuto.
-Luego, sujetarlas con la mano, estrujar con fuerza hasta que se rompan y finalmente dejarlas en el piso.
-Repetir los pasos 3 veces, para lograr que las energías se renueven y preparen el camino para la llegada de la armonía, la salud, el dinero y el amor.