Secciones
LA GACETA
SociedadActualidad

Cómo realizar el ritual con laurel para atraer dinero en Navidad

Para el Feng Shui, las hojas de laurel se consideran símbolos de paz y protección, y son usadas en el rito para atraer dinero, buena fortuna y prosperidad a la casa el próximo año.

Cómo realizar el ritual con laurel para atraer dinero en Navidad Imagen generada con IA por La 100
Hace 3 Hs

La cuenta regresiva para la Navidad y Año Nuevo ya comenzó. Durante este mes, cientos de personas suelen realizar diferentes rituales en base a sus creencias religiosas y también en mira al inicio de un nuevo año. En este sentido, el laurel no puede faltar en estas ceremonias.

¿Cómo se celebra la Navidad en otros países? Cinco tradiciones extrañas alrededor del mundo que te dejarán sin palabras

¿Cómo se celebra la Navidad en otros países? Cinco tradiciones extrañas alrededor del mundo que te dejarán sin palabras

Muchas personas recurren a rituales del feng shui para atraer la buena fortuna a sus casas. Para esta disciplina, las hojas de laurel se consideran símbolos de paz y protección, y son usadas en el rito para atraer dinero, buena fortuna y prosperidad a la casa el próximo año.

Cómo realizar el ritual de laurel en agua antes de Navidad

Esta práctica de origen taoísta se basa en el aprovechamiento del chi o energía vital mediante la armonía entre los habitantes y su entorno. El ritual busca equilibrar las fuerzas del hogar para generar bienestar, con la particularidad de que su ejecución debe realizarse obligatoriamente el 24 de diciembre antes de la llegada de la noche.

La energía positiva de las festividades navideñas representa una oportunidad ideal para renovar el ambiente familiar y potenciar las intenciones de cara al año nuevo. En este contexto, el Feng Shui actúa como una herramienta perfecta para catalizar esos deseos y comenzar el próximo ciclo con una vitalidad renovada y mayor fuerza espiritual.

Ingredientes:

-Hojas de laurel.

-1 vaso de vidrio con agua.

En este caso es recomendable usar esta combinación para atraer el dinero y la prosperidad al hogar.

-Colocar las hojas de laurel en un vaso con agua y dejarlas un minuto.

-Luego, sujetarlas con la mano, estrujar con fuerza hasta que se rompan y finalmente dejarlas en el piso.

-Repetir los pasos 3 veces, para lograr que las energías se renueven y preparen el camino para la llegada de la armonía, la salud, el dinero y el amor.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
¿Quiénes trabajan en Navidad?: cómo son los descansos alrededor del mundo y cuál es el caso de Argentina

¿Quiénes trabajan en Navidad?: cómo son los descansos alrededor del mundo y cuál es el caso de Argentina

Árbol de Navidad: ¿qué significa y qué atrae cada color en las decoraciones?

Árbol de Navidad: ¿qué significa y qué atrae cada color en las decoraciones?

¿Cómo se celebra la Navidad en otros países? Cinco tradiciones extrañas alrededor del mundo que te dejarán sin palabras

¿Cómo se celebra la Navidad en otros países? Cinco tradiciones extrañas alrededor del mundo que te dejarán sin palabras

¿Por qué en esta remota isla celebran la Navidad una semana y media después que el resto del mundo?

¿Por qué en esta remota isla celebran la Navidad una semana y media después que el resto del mundo?

Qué país de Latinoamérica no celebra la Navidad y tiene una cultura muy parecida a Argentina

Qué país de Latinoamérica no celebra la Navidad y tiene una cultura muy parecida a Argentina

Lo más popular
Jaldo decreta el asueto administrativo para el 26 de diciembre y el 2 de enero: qué implica la medida
1

Jaldo decreta el asueto administrativo para el 26 de diciembre y el 2 de enero: qué implica la medida

Caso Paulina Lebbos: “Kaleñuk es el verdadero hijo del poder”
2

Caso Paulina Lebbos: “Kaleñuk es el verdadero hijo del poder”

Miguel Acevedo: “La reforma no dependía sólo de mí; yo di todo”
3

Miguel Acevedo: “La reforma no dependía sólo de mí; yo di todo”

El tiempo en Tucumán: la semana comienza gris, lluviosa y con un marcado descenso de la temperatura
4

El tiempo en Tucumán: la semana comienza gris, lluviosa y con un marcado descenso de la temperatura

Hollywood llora al actor James Ransone
5

Hollywood llora al actor James Ransone

La Corte Suprema nacional confirmó la destitución del ex juez Guyot
6

La Corte Suprema nacional confirmó la destitución del ex juez Guyot

Más Noticias
Chano reveló cómo era trabajar con Damián Betular antes de ser famosos

Chano reveló cómo era trabajar con Damián Betular antes de ser famosos

Qué es la apendicitis con peritonitis y quiénes tienen más riesgo de padecerla

Qué es la apendicitis con peritonitis y quiénes tienen más riesgo de padecerla

¿Cuál fue la causa de muerte de James Ransone, el actor de IT?

¿Cuál fue la causa de muerte de James Ransone, el actor de "IT"?

El ex actor de Nickelodeon, Tylor Chase, fue visto viviendo en las calles nuevamente

El ex actor de Nickelodeon, Tylor Chase, fue visto viviendo en las calles nuevamente

Tormentas fuertes y vientos: estas son las 18 provincias en alerta para este lunes

Tormentas fuertes y vientos: estas son las 18 provincias en alerta para este lunes

Evangelina Anderson rompió el silencio: la verdad tras su supuesta ruptura con Ian Lucas y la reconciliación con Martín Demichelis

Evangelina Anderson rompió el silencio: la verdad tras su supuesta ruptura con Ian Lucas y la reconciliación con Martín Demichelis

Facundo Arana habló sobre Christian Petersen y las dificultades de escalar el volcán Lanín

Facundo Arana habló sobre Christian Petersen y las dificultades de escalar el volcán Lanín

Christian Petersen sigue grave: cuáles fueron sus extraños comportamientos antes de descompensarse

Christian Petersen sigue grave: cuáles fueron sus extraños comportamientos antes de descompensarse

Comentarios