Artesanías navideñas con papel, hilo y materiales reciclados

A lo largo del mundo, las artesanías navideñas ocupan un lugar similar ya que funcionan como transmisoras de identidad y memoria. En países de Europa del Este, por ejemplo, los adornos tejidos y bordados a mano forman parte de rituales familiares que se repiten de generación en generación. En México y Centroamérica, el papel picado y las figuras de cartón pintado a mano siguen siendo protagonistas de las celebraciones, mientras que en los países nórdicos el uso de fibras naturales y figuras simples remite a una estética ligada a la naturaleza y al invierno.