Qué país de Latinoamérica no celebra la Navidad y tiene una cultura muy parecida a Argentina

La decisión de eliminar la Navidad del cronograma oficial data de 1919, cuando el país reemplazó esa festividad por el “Día de la Familia”, una conmemoración de tono secular que mantiene el feriado del 25 de diciembre sin su trasfondo religioso. Otras celebraciones tradicionalmente vinculadas al cristianismo, como el Día de Reyes y la Semana Santa, también fueron renombradas en calendario como parte de un proceso de secularización más amplio.