Navidad y Año Nuevo: San Miguel de Tucumán confirmó cuatro días de asueto administrativo y definió el esquema de servicios

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán oficializó su adhesión a los asuetos administrativos decretados por el Gobierno de la Provincia con motivo de las fiestas de fin de año.
A través de la firma de los decretos correspondientes, la intendenta Rossana Chahla dispuso que no habrá atención en las oficinas administrativas durante cuatro jornadas clave: miércoles 24 de diciembre (víspera de Navidad), viernes 26, miércoles 31 (víspera de Año Nuevo) y viernes 2 de enero.
La medida se fundamenta en la importancia de facilitar el traslado y la reunión de las familias, especialmente de aquellos trabajadores que deben recorrer largas distancias para celebrar con sus seres queridos.
Servicios garantizados: quiénes trabajarán
Para evitar inconvenientes en la ciudad durante estos días festivos, el Ejecutivo municipal instruyó a las áreas operativas a mantener guardias activas. Se garantizará la prestación de los siguientes servicios esenciales:
- Urgencias Médicas: Asistencia Pública y Dirección de Salud.
- Seguridad y Control: Defensa Civil, Patrulla de Protección Ciudadana (PPC) y el Centro de Operaciones y Monitoreo Municipal (COMM).
- Tránsito: Direcciones de Tránsito y Transporte.
- Vía Pública: Obras Viales, Alumbrado Público, Espacios Verdes y Limpieza Urbana.
- Control: Bromatología.
- Cementerios: funcionamiento con guardias.