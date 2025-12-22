El oficialismo busca blindar el Presupuesto nacional para calmar a los mercados

La estrategia de La Libertad Avanza (LLA) en la Cámara alta es clara: aprobar el proyecto tal como fue enviado por Diputados, aceptando la exclusión del polémico Capítulo XI. Este apartado, que buscaba derogar las leyes de financiamiento universitario y servicios de discapacidad, fue el epicentro de una derrota política para el oficialismo en la Cámara Baja. Ahora, el oficialismo prefiere la cautela y evitar cualquier modificación que obligue a devolver la iniciativa a Diputados, donde el margen de maniobra temporal es casi nulo.