Secciones
Política

El oficialismo busca blindar el Presupuesto nacional para calmar a los mercados

El Gobierno apostó a sancionar la ley el 26 de diciembre sin cambios para evitar un nuevo traspié

ESTRATEGIA. El Gobierno busca que el proyecto no vuelva a Diputados. ESTRATEGIA. El Gobierno busca que el proyecto no vuelva a Diputados.
Hace 4 Hs

El Gobierno nacional atraviesa horas decisivas en el Congreso. La gestión de Javier Milei ha fijado el 26 de diciembre como la fecha clave para que el Senado se convierta en ley el Presupuesto 2026. La premura no es casual: el oficialismo necesita enviar una señal contundente de gobernabilidad a los mercados financieros, especialmente ante el vencimiento de US$ 4.200 millones de deuda previsto para el 9 de enero.

La estrategia de La Libertad Avanza (LLA) en la Cámara alta es clara: aprobar el proyecto tal como fue enviado por Diputados, aceptando la exclusión del polémico Capítulo XI. Este apartado, que buscaba derogar las leyes de financiamiento universitario y servicios de discapacidad, fue el epicentro de una derrota política para el oficialismo en la Cámara Baja. Ahora, el oficialismo prefiere la cautela y evitar cualquier modificación que obligue a devolver la iniciativa a Diputados, donde el margen de maniobra temporal es casi nulo.

Endeudamiento

Desde el Ministerio de Economía, Luis Caputo sigue de cerca las negociaciones. El titular de la cartera es el principal interesado en obtener la sanción, ya que el texto autoriza un endeudamiento público por $288,7 billones —unos US$ 202.891 millones según el tipo de cambio previsto—. Respecto al impacto fiscal que generarán las leyes de universidades y discapacidad, fuentes legislativas anticiparon que Economía buscará subsanarlo medidas mediante administrativas o proyectos correctivos adicionales.

Sesión clave en el Senado: el oficialismo buscará aprobar el Presupuesto 2026 el próximo viernes

Sesión clave en el Senado: el oficialismo buscará aprobar el Presupuesto 2026 el próximo viernes

El pragmatismo se ha impuesto sobre la intransigencia inicial. La jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich (en coordinación con las directivas de Casa Rosada), sabe que cualquier alteración al texto implicaría un retorno a Diputados los días 29 o 30 de diciembre. De no lograrse la sanción en esos dos días hábiles, el Ejecutivo se vería forzado a reconducir el presupuesto actual por tercera vez consecutiva, un escenario que considera políticamente insostenible.

Además de la urgencia financiera, existe una fuerte presión federal. Los gobernadores han manifestado que la sanción del Presupuesto es su prioridad absoluta, ya que necesitan previsibilidad sobre los recursos que recibirán sus provincias el próximo año. Solo después de garantizados estos fondos, los mandatarios provinciales estarían dispuestos a discutir otras reformas de la agenda libertaria, lo que condiciona el calendario legislativo del verano.

Presupuesto 2026: el oficialismo logró dictamen y se tratará la próxima semana en el Senado

Presupuesto 2026: el oficialismo logró dictamen y se tratará la próxima semana en el Senado

La resistencia interna también juega su papel. Bloques aliados, como la UCR, ya han advertido que no acompañarán la iniciativa si el oficialismo intenta reintroducir los recortes en educación y discapacidad. Por otro lado, Unión por la Patria (UP) ya tiene en la mira otros puntos sensibles para la administración libertaria.

Temas Honorable Senado de la Nación ArgentinaHonorable Cámara de Diputados de la NaciónPatricia BullrichCongreso de la NaciónLuis CaputoJavier MileiLa Libertad Avanza
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Asumió Edith Noemí Comolli como legisladora provincial

Asumió Edith Noemí Comolli como legisladora provincial

Lo más popular
¿Qué santo se celebra este 21 de diciembre?
1

¿Qué santo se celebra este 21 de diciembre?

Cómo cambian los gustos y hábitos de las nuevas generaciones en el mercado de lujo
2

Cómo cambian los gustos y hábitos de las nuevas generaciones en el mercado de lujo

La hierba medicinal analgésica que ayuda a aliviar dolores y malestares sin medicamentos
3

La hierba medicinal analgésica que ayuda a aliviar dolores y malestares sin medicamentos

Rutina express en casa: cómo es el entrenamiento de siete minutos recomendado por expertos
4

Rutina express en casa: cómo es el entrenamiento de siete minutos recomendado por expertos

Dejar la puerta del lavarropas abierta después de cada lavado: el error que muchos cometen sin saberlo
5

Dejar la puerta del lavarropas abierta después de cada lavado: el error que muchos cometen sin saberlo

Qué ocurre en el cerebro y en el cuerpo cuando tomás café sin azúcar, según la ciencia
6

Qué ocurre en el cerebro y en el cuerpo cuando tomás café sin azúcar, según la ciencia

Más Noticias
Qué país tuvo la velocidad de Internet más alta en 2025 y en qué lugar quedó Argentina

Qué país tuvo la velocidad de Internet más alta en 2025 y en qué lugar quedó Argentina

Dejar la puerta del lavarropas abierta después de cada lavado: el error que muchos cometen sin saberlo

Dejar la puerta del lavarropas abierta después de cada lavado: el error que muchos cometen sin saberlo

Qué ocurre en el cerebro y en el cuerpo cuando tomás café sin azúcar, según la ciencia

Qué ocurre en el cerebro y en el cuerpo cuando tomás café sin azúcar, según la ciencia

Los robots ya nos invadieron

Los robots ya nos invadieron

Una barra nutricional diseñada en la USP-T apunta a mejorar la alimentación de los presos

Una barra nutricional diseñada en la USP-T apunta a mejorar la alimentación de los presos

Paso a paso: los métodos caseros más efectivos para limpiar sartenes quemadas

Paso a paso: los métodos caseros más efectivos para limpiar sartenes quemadas

Jeff Bezos reveló cuál es el único trabajo que la inteligencia artificial no podrá reemplazar

Jeff Bezos reveló cuál es el único trabajo que la inteligencia artificial no podrá reemplazar

Las cinco claves para manejar el estrés de fin de año, según Harvard

Las cinco claves para manejar el estrés de fin de año, según Harvard

Comentarios