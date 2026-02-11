¿Dónde festejar? Tres destinos imperdibles para el feriado XL de Carnaval en Tucumán

El carnaval vuelve a desplegar su energía en Tucumán con un fin de semana largo cargado de celebraciones que combinan ritual ancestral, fiesta popular y grandes shows musicales. Entre cerros, clubes y escenarios urbanos, el sábado 14, domingo 15 y lunes 16 de febrero marcarán un recorrido diverso por una de las expresiones culturales más profundas y festivas del calendario tucumano.
Desde el simbólico “desentierro del diablo” en Amaicha del Valle hasta los carnavales multitudinarios de Ranchillos y la gran Fiesta de Carnaval en la Capital, la provincia se prepara para vivir jornadas atravesadas por la música, el baile, el color y una tradición que se renueva año tras año.
Ritual y celebración
El punto de partida será el sábado cuando Estancia Río de Arena celebre la XXIV edición del “desentierro del diablo”, una de las ceremonias más emblemáticas del carnaval en los Valles Calchaquíes. En un entorno natural privilegiado, rodeado de cerros, sol intenso y aromas de verano, el ritual marcará el inicio de la temporada carnavalera en Amaicha del Valle.
El “desentierro del diablo” es una ceremonia ancestral de raíces andinas que simboliza la liberación del espíritu del carnaval, conocido popularmente como el “diablo” o el “Pujllay”. Durante el año, este espíritu permanece enterrado, contenido, y es liberado en estas fechas para dar paso al descontrol festivo, la alegría colectiva y la ruptura momentánea de las normas cotidianas. No se trata de una figura demoníaca en el sentido religioso, sino de una representación simbólica de la risa, la picardía y la energía vital que se apodera del pueblo durante el carnaval.
El ritual suele estar acompañado por coplas, música tradicional, danzas, talco, harina, serpentinas y bebidas compartidas, en una celebración comunitaria que convoca tanto a pobladores como a turistas. Cada edición renueva el pacto colectivo con la tierra y con la memoria ancestral, en una jornada donde lo sagrado y lo festivo conviven sin fronteras.
En Río de Arena, el desentierro se transforma además en una verdadera fiesta popular, con música en vivo, baile y un clima de encuentro que crece año a año.
Cientos de personas se reúnen para ser parte de una experiencia que va mucho más allá del espectáculo. Es identidad, historia y celebración compartida en el corazón de los Valles Calchaquíes.
“Al rojo vivo”
El próximo domingo, el carnaval se trasladará a Ranchillos, donde se vivirá una nueva edición del clásico “Carnaval al rojo vivo”, una cita infaltable del verano tucumano. El evento se realizará en el Club San Antonio, entre las 16 y las 23, y promete una jornada intensa de música, baile y convocatoria popular.
Con una grilla pensada para no dejar a nadie afuera, el escenario recibirá a Damián Córdoba, referente indiscutido del cuarteto, junto con Willy Campero, Dany Hoyos, Los Herrera y el Grupo Ternura. La propuesta combina cuarteto, cumbia y música popular, en un formato pensado para el disfrute familiar y el baile sin pausas.
El Carnaval de Ranchillos se caracteriza por su clima cercano y festivo, en el que el público acompaña desde temprano y transforma el club en una verdadera pista popular. Espuma, banderas, camisetas, pasos improvisados y clásicos coreados forman parte de una postal que se repite cada año.
Cumbia y cuarteto
El lunes 16, el carnaval se vivirá a lo grande en la capital tucumana con la Gran Fiesta de Carnaval en el Club Atlético Central Córdoba. Desde las 20, el estadio se convertirá en el epicentro de una noche pensada para el baile, la música y la celebración colectiva.
La grilla reúne figuras de peso de la escena tropical y popular. El show estará encabezado por Karina “La Princesita”, una de las voces femeninas más convocantes de la cumbia argentina, junto con Euge Quevedo y La Banda de Carlitos, referentes del cuarteto cordobés. La noche se completa con las presentaciones de Daniel Agostini, Los Herrera y Vacomoloko, en una combinación que promete mantener la energía alta hasta entrada la madrugada. Las entradas anticipadas ya se encuentran a la venta en las boleterías del club, en La Rockería (Buenos Aires 39, local 6), en el hotel Altos del Norte (Francia 02) y de manera online a través de Norte Ticket.
Más allá de los escenarios y los artistas, el carnaval en Tucumán conserva un sentido profundo de encuentro y expresión popular.