Darío Monteros se reunió con intendentes: “hay que bajar al territorio”

Inundaciones

En la reunión se habló de la situación social de cada municipio, de los efectos de las inundaciones recientes y del inicio del ciclo lectivo. “El trabajo pre lluvia que llevaron adelante los intendentes disminuyó notablemente los inconvenientes. En algunos municipios no hubo problemas y en otros, donde sí los hubo, no pasaron a mayores gracias a esa tarea previa”, afirmó el ministro. Además, Monteros advirtió que los intendentes manifestaron una creciente demanda de asistencia por parte de la población. “Nos hablan de déficit cero, pero vemos que ese déficit lo está soportando la gente que menos tiene”, indicó. Y agregó: “hoy, cuando fallece un jubilado, muchas veces no hay cobertura para el sepelio. Son los intendentes los que ponen la cara, sacan fiado un servicio o gestionan ayuda a través del Ministerio de Desarrollo Social para que se pueda velar a un abuelo”.