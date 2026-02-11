Darío Monteros se reunió con intendentes: “hay que bajar al territorio”

El ministro del Interior de la Provincia, Darío Monteros, encabezó un encuentro con intendentes tucumanos en el que se realizó un análisis integral de la situación social, económica y climática de cada jurisdicción. El funcionario remarcó la importancia del trabajo territorial y expresó su preocupación por el impacto que las políticas de ajuste a nivel nacional están teniendo en los sectores más vulnerables.
“Por instrucción del gobernador Osvaldo Jaldo, los ministros debemos estar permanentemente en contacto con quienes representan a cada jurisdicción de la Provincia”, señaló Monteros. En la reunión estuvieron presentes los jefes municipales de Simoca, Elvio Salazar; de Las Talitas, Marta Najar; de Trancas, Antonio Moreno; de Graneros, Raquel Graneros, entre otros.
Inundaciones
En la reunión se habló de la situación social de cada municipio, de los efectos de las inundaciones recientes y del inicio del ciclo lectivo. “El trabajo pre lluvia que llevaron adelante los intendentes disminuyó notablemente los inconvenientes. En algunos municipios no hubo problemas y en otros, donde sí los hubo, no pasaron a mayores gracias a esa tarea previa”, afirmó el ministro. Además, Monteros advirtió que los intendentes manifestaron una creciente demanda de asistencia por parte de la población. “Nos hablan de déficit cero, pero vemos que ese déficit lo está soportando la gente que menos tiene”, indicó. Y agregó: “hoy, cuando fallece un jubilado, muchas veces no hay cobertura para el sepelio. Son los intendentes los que ponen la cara, sacan fiado un servicio o gestionan ayuda a través del Ministerio de Desarrollo Social para que se pueda velar a un abuelo”.
El funcionario cuestionó las críticas de la oposición y llamó a observar la realidad con otra mirada. “Les sugiero que dejen la política barata y se bajen al territorio. Tienen intendentes, concejales y delegados comunales: que vayan y acompañen, o simplemente que ayuden a la gente”, remarcó.