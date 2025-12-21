Milei anunció que no vetará la ley de Presupuesto: dijo que “acomodará” las partidas para mantener el déficit cero

El presidente Javier Milei confirmó este domingo por la noche que no vetará la ley de Presupuesto 2026, luego de que la Cámara de Diputados rechazara el Capítulo XI del proyecto, que proponía derogar las leyes de financiamiento universitario y de emergencia en discapacidad. Ese apartado fue descartado durante la sesión maratónica del miércoles pasado, en la que la iniciativa obtuvo media sanción.
Durante una entrevista con Luis Majul en el programa La Cornisa (LN+), Milei sostuvo que el Gobierno “acomodará” las partidas presupuestarias necesarias para sostener el objetivo de déficit cero, sin recurrir a aumentos de impuestos. “El presupuesto está construido sobre la base del déficit cero”, enfatizó.
“No voy a vetar el Presupuesto”
“Lo primero que tenemos que destacar es que hemos podido sancionar el presupuesto”, señaló el mandatario, al repasar el trámite parlamentario. “Hubo 14 contiendas de alguna manera: lograr el quórum, votar por capítulos y aprobar 11 de los 12 propuestos”, enumeró.
En ese marco, anunció: “A la luz de cómo evolucione el debate en el Senado, yo no voy a vetar la ley de Presupuesto. Lo que sí vamos a hacer es acomodar las partidas para cumplir con el déficit cero. Si no lo consigo por un lado, lo consigo por el otro. Todo sin subir impuestos”.
AGN: Milei negó una traición a Macri
El Presidente también se refirió a la tensión política generada por las designaciones en la Auditoría General de la Nación (AGN), luego de que el oficialismo avanzara sin acompañar la postulación de Jorge Triaca, impulsada por Pro.
“Yo no creo que haya sido una traición a Macri. Es parte de la lógica de la política”, afirmó, y rechazó versiones sobre un supuesto acuerdo con el kirchnerismo. “Varios periodistas vienen mintiendo, endosándome nexos con Massa. Sin embargo, Cristina Kirchner terminó presa en este Gobierno”, lanzó.
Investigaciones a la AFA y la salud de Cristina Kirchner
Consultado sobre las investigaciones fiscales que involucran a la AFA, impulsadas por la DGI y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Milei fue tajante: “No interfiero. Que investigue la Justicia. El que las hace, las paga”.
También se refirió brevemente a la internación de la expresidenta Cristina Kirchner, intervenida por un cuadro de apendicitis. “Es un problema de salud. Yo separo lo político de lo humano. Espero que tenga una pronta recuperación”, expresó.
ARCA, causas judiciales y vacantes en la Justicia
El mandatario defendió la designación de Andrés Vázquez al frente de la ARCA. “Es la persona que más sabe de la estructura impositiva en la Argentina. Es un capital humano difícil de reemplazar”, aseguró.
Sobre las causas judiciales que pesan sobre el funcionario, sostuvo: “Causas abiertas puede tener cualquiera en política. El problema es si hay condena”.
En cuanto a las vacantes en la Justicia federal y en la Corte Suprema, indicó que se trata de temas a resolver más adelante: “Ahora estamos ocupados en cuestiones más complejas”.
Deuda, bandas cambiarias y reservas
Al analizar la situación económica, Milei confirmó que el Tesoro pagará en enero un vencimiento de deuda por US$4300 millones, sin tomar nueva deuda. “Tenemos gran parte del cash y opciones abiertas de financiamiento. Recibimos ofertas de REPO por US$700.000 millones”, afirmó.
Respecto al sistema de bandas cambiarias, explicó que a partir de enero se ajustarán por inflación. “Las bandas neutralizan la volatilidad. El dólar nunca tocó el techo de la banda, lo que demuestra que el trabajo está bien hecho”, sostuvo.
Por último, destacó la acumulación de reservas del Banco Central: “Somos el Gobierno que más dólares compró en la historia. Más de US$30.000 millones. En condiciones normales, las reservas podrían crecer entre US$10.000 y US$17.000 millones”.