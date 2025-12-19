Presupuesto 2026: el oficialismo logró dictamen y se tratará la próxima semana en el Senado

El Gobierno de Javier Milei logró este viernes dictamen de mayoría sobre el proyecto de Presupuesto 2026, aunque para avanzar debió excluir el capítulo XI, rechazado previamente en la Cámara de Diputados. Ese apartado contemplaba la derogación de las leyes de Universidades y Discapacidad, lo que impidió reunir el respaldo necesario de otras bancadas políticas.
De esta manera, la denominada “ley de leyes” será llevada al recinto para su tratamiento el viernes 26 de diciembre sin modificaciones respecto del texto votado en la Cámara baja. No obstante, el oficialismo no descarta solicitar cambios durante la misma sesión, pese a no contar actualmente con el acompañamiento de otros bloques.
El titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Ezequiel Atauche, anunció la obtención del despacho favorable y destacó la importancia del avance legislativo. “Nosotros hemos circulado un dictamen ahora, aprovecho para responder la pregunta y anunciar que ya tenemos un dictamen de mayoría con 11 firmas. Considero que este es un avance muy importante para afianzar el rumbo económico del país, tener un presupuesto. No quiero dejar de agradecer a la gestión de Milei, que hay llevado este gobierno adelante y el compromiso con la mejora económica se ve hoy en día con este avance”, expresó.
Luego, agregó que esperan que el Presupuesto 2026 “se sancione pronto por el bien de todos y avancemos en poner el orden de este país”.
En la antesala del debate, la comisión de Justicia y Asuntos Penales también emitió dictamen favorable sobre el proyecto de Reforma de Procedimiento Tributaria denominado “Inocencia Fiscal”, que será tratado en la misma sesión del 26 de diciembre.
Tras el revés sufrido por la reforma laboral, el Gobierno concentró sus esfuerzos en avanzar con la aprobación del Presupuesto 2026. El tratamiento de la reforma del Régimen Penal Tributario comenzó a las 9, mientras que una hora después, a las 10, se inició el debate del Presupuesto en comisión.
El proyecto conocido como “inocencia fiscal” busca blanquear los dólares comprados en el mercado informal y otros bienes. En ese marco, eleva los montos de $1,5 millón a $100 millones para considerar la existencia de un delito de evasión simple y a $1000 millones para determinar que hubo evasión calificada.
En la misma línea, se instrumenta un nuevo Régimen de Ganancias para contribuyentes con un patrimonio de hasta $10 mil millones, estableciendo que no se podrán investigar hasta ese monto las variaciones en los bienes de quienes adhieran a ese sistema.
Ambos proyectos fueron aprobados en la madrugada de este jueves por la Cámara de Diputados y comenzaron ahora su recorrido en el Senado. En ese contexto, el oficialismo convocó para este viernes a las 10 a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, presidida por Atauche, con el objetivo de emitir dictamen favorable.
En paralelo, desde el interior del oficialismo insisten con la posibilidad de reincorporar los artículos rechazados por Diputados, que además de la eliminación de las leyes de Universidades y Discapacidad incluían disposiciones sobre las deudas del sector energético, el régimen de zonas frías y la coparticipación federal de la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, según fuentes parlamentarias, el dictamen respetará el texto sancionado en la Cámara baja.