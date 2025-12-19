Presupuesto 2026: el oficialismo logró dictamen y se tratará la próxima semana en el Senado

El titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Ezequiel Atauche, anunció la obtención del despacho favorable y destacó la importancia del avance legislativo. “Nosotros hemos circulado un dictamen ahora, aprovecho para responder la pregunta y anunciar que ya tenemos un dictamen de mayoría con 11 firmas. Considero que este es un avance muy importante para afianzar el rumbo económico del país, tener un presupuesto. No quiero dejar de agradecer a la gestión de Milei, que hay llevado este gobierno adelante y el compromiso con la mejora económica se ve hoy en día con este avance”, expresó.