En el Gobierno de Milei afirman que, tal como fue aprobado, el Presupuesto 2026 no les sirve y evalúan vetarlo

En el gobierno de Javier Milei daban por descontada la aprobación la iniciativa, pero el revés sufrido en los intentos de derogar las leyes de emergencia en discapacidad y de financiamiento universitario, logrado por una mayoría más amplia de la prevista, abrió un nuevo escenario de incertidumbre sobre cómo avanzar con esos temas. En Balcarce 50 ya anticipan que, si el texto no se modifica en el Senado, el Ejecutivo evalúa vetarlo por considerar que vulnera el principio de “déficit cero”, consignó el diario "La Nación".