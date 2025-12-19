Nueva variante de influenza A, H3N2: las recomendaciones del Ministerio de Salud de Argentina

La variante de influenza A H3N2, que apareció por primera vez en Australia y se esparció a Europa a fines de septiembre, ya llegó a América Latina. Aunque en principio se detectaron casos en México y Colombia, ya se reconocieron contagios en Chile, por lo que Argentina encendió las alertas para empezar la prevención. El Ministerio de Salud de la Nación compartió una serie de recomendaciones al respecto.
Ante la presencia de esta patología circundante, la cartera de Salud hizo énfasis en la necesidad de mantener y reforzar las medidas habituales de cuidado. “La influenza A es un subtipo del virus de la gripe. Hasta el momento, no se registran cambios en la gravedad de la enfermedad”, destacaron en un comunicado oficial del Ministerio.
Recomendaciones ante la circulación de la gripe H3N2
Se deben mantener las medidas de cuidado habituales frente a los virus respiratorios:
- Lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón
- Cubrirse la boca y la nariz con el pliegue del codo al toser o estornudar
- Evitar compartir objetos personales
- Limpiar y desinfectar las superficies en contacto con personas enfermas
- Ventilar adecuadamente los ambientes
¿Qué hacer ante síntomas de gripe H3N2?
Ante síntomas respiratorios o fiebre, evitar en lo posible el contacto con personas de grupos de riesgo y consultar al sistema de salud. Además, las personas de estos grupos deben recibir la vacuna antigripal una vez al año:
- Niños de 6 a 24 meses
- Embarazadas y puérperas
- Personas de 2 a 64 años con factores de riesgo
- Adultos mayores de 65 años
- Personal de salud y estratégico
También es importante completar los esquemas de vacunación del Calendario Nacional de todas las infecciones respiratorias como neumococo, Haemophilus influenzae tipo B, Bordetella pertussis y virus sincicial respiratorio.
Argentina aún no reportó casos de gripe H3N2
Sudamérica entró en alerta luego de que diversos países indicaran casos de este tipo de influenza. Por el momento, no se reportaron casos confirmados en Argentina. Pero el Instituto Malbrán ya se encuentra haciendo pruebas en diferentes muestras para esclarecer si el virus ya se encuentra y se propaga por el país. En Chile, mientras tanto, se espera que aparezcan nuevas confirmaciones a raíz de los estudios de secuenciación genética que están realizándose. La expansión inicial por América del Norte encontró en los países por los que se esparció condiciones ideales –por el invierno–. Aunque en América del Sur está a punto de empezar el verano, los especialistas no garantizan que esto detenga los contagios.