Nueva variante de influenza A, H3N2: las recomendaciones del Ministerio de Salud de Argentina

Argentina aún no reportó casos de gripe H3N2

Sudamérica entró en alerta luego de que diversos países indicaran casos de este tipo de influenza. Por el momento, no se reportaron casos confirmados en Argentina. Pero el Instituto Malbrán ya se encuentra haciendo pruebas en diferentes muestras para esclarecer si el virus ya se encuentra y se propaga por el país. En Chile, mientras tanto, se espera que aparezcan nuevas confirmaciones a raíz de los estudios de secuenciación genética que están realizándose. La expansión inicial por América del Norte encontró en los países por los que se esparció condiciones ideales –por el invierno–. Aunque en América del Sur está a punto de empezar el verano, los especialistas no garantizan que esto detenga los contagios.