De dónde son los primeros casos de gripe H3N2 que se detectaron en Argentina

Los especialistas indican que, aunque es una variante de gripe más contagiosa, no llega a representar la gravedad que tuvieron las últimas pandemias de Covid de 2020-2022 o gripe A de 2009.

De dónde son los primeros casos de gripe H3N2 que se detectaron en Argentina Foto: Gaceta Médica
Por Milagro Corbalán Hace 4 Hs

Este viernes por la tarde, el Instituto Malbrán confirmó la detección de los primeros tres casos de influenza A H3N2 en Argentina. El brote que inició en agosto en Australia ya llegó a todos los continentes del mundo. Los primeros casos se registraron en Australia, Oceanía, y desde allí se extendieron hasta Europa y luego América del Norte. Esta semana, otros países de América Latina también detectaron sus primeros contagios.

“Se confirma la detección del nuevo subclado de influenza A (H3N2) en el país”, fue el título del comunicado publicado el viernes. “La Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (Anlis) “Dr. Carlos G. Malbrán” informa la detección de tres casos de influenza A (H3N2) correspondientes al subclado K en Argentina”, informaron desde el ente investigador.

Primeros contagiados de gripe H3N2 en Argentina

En el segundo párrafo del comunicado, autoridades del Malbrán informaron que los casos fueron “identificados a través de la Red Nacional de Laboratorios y Unidades Centinelas y confirmados por el Laboratorio Nacional de Referencia del INEI-ANLIS mediante técnicas de secuenciación genómica”.

Los argentinos contagiados son tres: dos adolescentes, estudiados en el marco de la estrategia de Monitoreo Ambulatorio de Infecciones Respiratorias Agudas en la provincia de Santa Cruz, y un niño que había sido internado en un hospital de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También se comunicó que “los pacientes transitaron la enfermedad sin complicaciones”.

Gripe A (H3N2): recomendaciones del Ministerio de Salud

El Ministerio de Salud de la Nación compartió también una serie de recomendaciones y puntos a tener en cuenta para cuidarse ante la aparición de esta enfermedad. “Ante una nueva variante de influenza A (H3N2), la recomendación es mantener las medidas habituales de cuidado y reforzar la prevención. La influenza A es un subtipo del virus de la gripe”, destacaron autoridades de la cartera sanitaria en un comunicado.

Para prevenir contagios o casos de gravedad, los niños de 6 a 24 meses, las embarazadas o puérperas, las personas de 2 a 64 años con factores de riesgo, los adultos mayores de 65 años y el personal de salud y estratégico, deben colocarse la vacuna antigripal una vez al año. También es importante completar el calendario de vacunación para otras infecciones respiratorias.

