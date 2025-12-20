De dónde son los primeros casos de gripe H3N2 que se detectaron en Argentina

Gripe A (H3N2): recomendaciones del Ministerio de Salud

El Ministerio de Salud de la Nación compartió también una serie de recomendaciones y puntos a tener en cuenta para cuidarse ante la aparición de esta enfermedad. “Ante una nueva variante de influenza A (H3N2), la recomendación es mantener las medidas habituales de cuidado y reforzar la prevención. La influenza A es un subtipo del virus de la gripe”, destacaron autoridades de la cartera sanitaria en un comunicado.