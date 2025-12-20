De dónde son los primeros casos de gripe H3N2 que se detectaron en Argentina

Este viernes por la tarde, el Instituto Malbrán confirmó la detección de los primeros tres casos de influenza A H3N2 en Argentina. El brote que inició en agosto en Australia ya llegó a todos los continentes del mundo. Los primeros casos se registraron en Australia, Oceanía, y desde allí se extendieron hasta Europa y luego América del Norte. Esta semana, otros países de América Latina también detectaron sus primeros contagios.
“Se confirma la detección del nuevo subclado de influenza A (H3N2) en el país”, fue el título del comunicado publicado el viernes. “La Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (Anlis) “Dr. Carlos G. Malbrán” informa la detección de tres casos de influenza A (H3N2) correspondientes al subclado K en Argentina”, informaron desde el ente investigador.
Primeros contagiados de gripe H3N2 en Argentina
En el segundo párrafo del comunicado, autoridades del Malbrán informaron que los casos fueron “identificados a través de la Red Nacional de Laboratorios y Unidades Centinelas y confirmados por el Laboratorio Nacional de Referencia del INEI-ANLIS mediante técnicas de secuenciación genómica”.
Los argentinos contagiados son tres: dos adolescentes, estudiados en el marco de la estrategia de Monitoreo Ambulatorio de Infecciones Respiratorias Agudas en la provincia de Santa Cruz, y un niño que había sido internado en un hospital de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También se comunicó que “los pacientes transitaron la enfermedad sin complicaciones”.
Gripe A (H3N2): recomendaciones del Ministerio de Salud
El Ministerio de Salud de la Nación compartió también una serie de recomendaciones y puntos a tener en cuenta para cuidarse ante la aparición de esta enfermedad. “Ante una nueva variante de influenza A (H3N2), la recomendación es mantener las medidas habituales de cuidado y reforzar la prevención. La influenza A es un subtipo del virus de la gripe”, destacaron autoridades de la cartera sanitaria en un comunicado.
Para prevenir contagios o casos de gravedad, los niños de 6 a 24 meses, las embarazadas o puérperas, las personas de 2 a 64 años con factores de riesgo, los adultos mayores de 65 años y el personal de salud y estratégico, deben colocarse la vacuna antigripal una vez al año. También es importante completar el calendario de vacunación para otras infecciones respiratorias.