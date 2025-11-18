Esperan detalles del acuerdo comercial con Estados Unidos

El embajador argentino ante EEUU, Alec Oxenford, subrayó que el proceso de implementación será gradual. Tras la declaración política, deberá firmarse el acuerdo marco que fijará límites y mecanismos de cooperación, para luego avanzar hacia compromisos específicos de cada país con listas precisas de concesiones, regulaciones y aperturas. Muchos de estos pasos requerirán reformas legales y la aprobación del Congreso. “Esto es un proceso; primero se anuncia el acuerdo, luego se firma y posteriormente se instrumenta”, explicaron fuentes estadounidenses. El sector exportador y provincias productoras, como las ganaderas, podrían ser los primeros beneficiados, especialmente en el mercado de carne. Sin embargo, los especialistas advierten que todavía no es posible estimar impactos concretos sobre la industria, los consumidores ni sobre la compatibilidad con los compromisos regionales.