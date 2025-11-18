Esperan detalles del acuerdo comercial con Estados Unidos

Las expectativas crecen en Argentina mientras se espera la confirmación del contenido del acuerdo comercial con Estados Unidos, que se implementará junto con la activación de un swap de monedas por U$S 20.000 millones. Sobre todo, este clima se plasmó en la apertura de los mercados. Sin embargo, cámaras empresarias y especialistas coincidieron en que el impacto real dependerá de esos detalles técnicos y de los pasos institucionales que restan para su implementación.
Según el comunicado oficial, el objetivo del acuerdo es “promover el crecimiento a largo plazo, ampliar oportunidades y crear un entorno transparente y basado en reglas para el comercio y la innovación”. La declaración política, conocida como joint statement, se produjo tras la reunión en Washington entre el canciller argentino Pablo Quirno y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.
En AmCham, la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina, destacaron que el pacto coloca al país en una posición favorable frente a los cambios del comercio global, fomentando la producción local, la generación de empleo y la reducción de costos para los consumidores. La Cámara Argentina de Comercio (CAC), en cambio, adoptó una postura cautelosa hasta conocer la “letra chica”, aunque reconoció que el acuerdo podría abaratar productos importados y simplificar trámites burocráticos. Entre los cambios destacados, la Anmat dejará de exigir revisiones completas para fármacos autorizados por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA), lo que acortará plazos y ampliará la oferta de medicamentos importados.
Reservas
La Cámara de Exportadores (CERA) expresó mayores reservas, señalando que aún no se sabe cómo se compatibilizará el acuerdo con los compromisos de Argentina en el Mercosur ni cómo se aplicará la cláusula de Nación Más Favorecida de la OMC. En particular, advierte que muchos compromisos recaen exclusivamente sobre Argentina, que abrirá su mercado a más productos estadounidenses y adoptará estándares regulatorios de EEUU sin reciprocidad explícita. Además, la declaración conjunta menciona indirectamente a China, con compromisos para monitorear subsidios y prácticas industriales que podrían distorsionar el comercio bilateral, consignó el diario “Ámbito”.
En materia de inversión, se prevé cooperación en minerales críticos y estabilidad en el comercio global de soja, aunque sin definir acuerdos concretos. El comercio digital, las normas ambientales y laborales, y la eliminación de barreras no arancelarias forman parte de los compromisos, junto con la apertura al ganado bovino y productos avícolas estadounidenses, la reducción de requisitos para productos cárnicos y lácteos, y la eliminación gradual de impuestos estadísticos.
El embajador argentino ante EEUU, Alec Oxenford, subrayó que el proceso de implementación será gradual. Tras la declaración política, deberá firmarse el acuerdo marco que fijará límites y mecanismos de cooperación, para luego avanzar hacia compromisos específicos de cada país con listas precisas de concesiones, regulaciones y aperturas. Muchos de estos pasos requerirán reformas legales y la aprobación del Congreso. “Esto es un proceso; primero se anuncia el acuerdo, luego se firma y posteriormente se instrumenta”, explicaron fuentes estadounidenses. El sector exportador y provincias productoras, como las ganaderas, podrían ser los primeros beneficiados, especialmente en el mercado de carne. Sin embargo, los especialistas advierten que todavía no es posible estimar impactos concretos sobre la industria, los consumidores ni sobre la compatibilidad con los compromisos regionales.