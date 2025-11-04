Quirno explicó la nueva política exterior: "Con la 'valijita' al mundo a vender Argentina"

En un panel de media hora, el nuevo canciller subrayó que la credibilidad es el eje central de la estrategia económica y diplomática del gobierno libertario. “Argentina ha perdido credibilidad en todos los ámbitos, pero especialmente en el económico. Y eso genera desconfianza en los agentes del mercado”, explicó. Según dijo, los primeros dos años de la administración libertaria estuvieron enfocados en reconstruir esa confianza mediante resultados concretos, como el equilibrio fiscal alcanzado en el primer mes de gestión, algo que consideró inédito en la historia reciente del país, consignó el diario "Ámbito".