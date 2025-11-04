Quirno explicó la nueva política exterior: "Con la 'valijita' al mundo a vender Argentina"

El nuevo canciller argentino, Pablo Quirno, delineó los principales ejes que tendrá la política exterior durante la segunda etapa del gobierno de Javier Milei. En su primera presentación pública al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Exterior y Culto, el funcionario destacó que la prioridad será recuperar la credibilidad ante los mercados internacionales y consolidar una cancillería abierta al sector privado. “Con la 'valijita' al mundo a vender Argentina, esa es la impronta de nuestra gestión”, resumió.
Durante su exposición en el 15° Foro de Abeceb, donde participan ex presidentes, empresarios y académicos de la región, Quirno marcó el inicio formal de su gestión en reemplazo de Gerardo Werthein, quien dejó el cargo tras la visita oficial de la comitiva argentina a Washington.
En un panel de media hora, el nuevo canciller subrayó que la credibilidad es el eje central de la estrategia económica y diplomática del gobierno libertario. “Argentina ha perdido credibilidad en todos los ámbitos, pero especialmente en el económico. Y eso genera desconfianza en los agentes del mercado”, explicó. Según dijo, los primeros dos años de la administración libertaria estuvieron enfocados en reconstruir esa confianza mediante resultados concretos, como el equilibrio fiscal alcanzado en el primer mes de gestión, algo que consideró inédito en la historia reciente del país, consignó el diario "Ámbito".
Quirno sostuvo que ese logro permitió consolidar un nuevo vínculo con los organismos internacionales, al destacar el préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI) como un “hito” que no requirió apoyo presupuestario.
Al analizar el escenario político, el ministro interpretó la victoria electoral de La Libertad Avanza en las legislativas como una ratificación del rumbo de Milei. “La sociedad respondió afirmativamente a la pregunta sobre si nos iba a acompañar. Eso nos da un horizonte claro y nos permite mirar al mundo con una apertura comercial que Argentina necesita”, afirmó.
En cuanto a los objetivos inmediatos de la Cancillería, Quirno señaló que buscará impulsar acuerdos comerciales tanto bilaterales como regionales, y destacó la necesidad de finalizar el tratado entre la Unión Europea y el Mercosur, pendiente desde hace más de 25 años.
También remarcó la importancia estratégica de los vínculos regionales, especialmente en coordinación con Estados Unidos, y planteó que las políticas argentinas pueden “generar un cambio regional” y un contrapeso frente a las tensiones globales.
El funcionario reiteró su invitación al empresariado a participar activamente en la inserción internacional del país: “Vamos a tener una Cancillería abierta para acompañar al sector privado en sus desafíos comerciales”. Asimismo, aseguró que la nueva etapa tendrá un perfil federal, orientado a fortalecer sectores estratégicos como energía y minería, con la participación activa de las provincias.
Antes de partir junto al presidente Milei hacia Estados Unidos, Quirno anticipó que también acompañará al mandatario a Bolivia, para asistir a la asunción de Rodrigo Paz. Además, confirmó que volverá a viajar la próxima semana a Washington para continuar las negociaciones sobre un acuerdo comercial con la administración Trump.