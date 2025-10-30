Pablo Quirno defendió el respaldo de EEUU a Milei y evitó precisar el monto del rescate financiero

En materia de endeudamiento, Quirno señaló que la deuda nacional pasó de U$S485.563 millones en noviembre de 2023 a 436.544 millones en agosto de 2025, una reducción de más de 49.000 millones. A su vez, precisó que el Tesoro Nacional incrementó su participación en la deuda total -al absorber pasivos del Banco Central- y que los intereses promedio cayeron del 10,2% en 2023 al 1,2% en 2025. Según los datos oficiales, los vencimientos de deuda ascenderán progresivamente desde los U$S12.708 millones previstos para 2026 hasta alcanzar un máximo de 22.666 millones en 2031, antes de descender hacia 2035.