Pablo Quirno defendió el respaldo de EEUU a Milei y evitó precisar el monto del rescate financiero

En su condición de ex secretario de Finanzas nacional y uno de los autores del Presupuesto 2026, Pablo Quirno, expuso este jueves ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados de la Nación para respaldar la renegociación de la deuda y la estrategia monetaria impulsada por la administración libertaria. La reunión fue la anteúltima antes de que el proyecto reciba dictamen.
Durante su intervención, Quirno detalló las principales proyecciones del equipo económico, que estiman para fines de 2026 un tipo de cambio oficial mayorista de $1.423 por dólar, una inflación del 10,1% y un crecimiento real del PBI del 5%. “Son supuestos que se utilizan para la confección del Presupuesto”, explicó. Y añadió que, si las proyecciones resultaran erradas, ello se reflejaría “en un exceso o en una reducción del superávit primario”.
El canciller también destacó que la prioridad del gobierno de Javier Milei es “ajustar las cuentas fiscales para poder reducir impuestos”, más que modificar el rumbo financiero, consignó el diario "Ámbito".
“Argentina no tiene un problema de cantidad de deuda, sino de credibilidad y acceso al mercado”, sostuvo, recordando que el país “tuvo 23 programas con el Fondo y no cumplió ninguno”. En esa línea, enfatizó que “no es necesario tomar nueva deuda, sino administrar de la mejor manera las obligaciones existentes, porque la deuda es hija del déficit”.
Respecto del respaldo financiero de Estados Unidos (EEUU), Quirno aclaró que no implica exigencias vinculadas al swap con China ni compromisos sobre recursos naturales, como el uranio o el litio. “El apoyo debe entenderse de manera literal. El secretario del Tesoro y el presidente de Estados Unidos fueron muy claros: comprarán pesos como un agente más, sin imponer condiciones”, aseguró. Añadió además que la asistencia norteamericana “no vulnera la Ley 24.156 de Administración Financiera”, dado que “no se trata de un nuevo endeudamiento”.
El funcionario también se refirió a la situación de las reservas y a la evolución de la deuda pública. Afirmó que el actual Gobierno nacional “es el que más reservas ha comprado en la historia”, con un volumen estimado entre U$S26.000 y U$S27.000 millones. Anticipó que, una vez recuperado el acceso al mercado internacional, “los dólares destinados hoy al pago de deuda podrán acumularse gracias al refinanciamiento”.
En materia de endeudamiento, Quirno señaló que la deuda nacional pasó de U$S485.563 millones en noviembre de 2023 a 436.544 millones en agosto de 2025, una reducción de más de 49.000 millones. A su vez, precisó que el Tesoro Nacional incrementó su participación en la deuda total -al absorber pasivos del Banco Central- y que los intereses promedio cayeron del 10,2% en 2023 al 1,2% en 2025. Según los datos oficiales, los vencimientos de deuda ascenderán progresivamente desde los U$S12.708 millones previstos para 2026 hasta alcanzar un máximo de 22.666 millones en 2031, antes de descender hacia 2035.
Quirno cerró su exposición señalando que los recientes procesos de reestructuración estuvieron marcados por la incertidumbre electoral, pero aseguró que las nuevas proyecciones buscan consolidar un sendero de estabilidad y previsibilidad en las cuentas públicas.