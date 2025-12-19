Caputo y Jorge Macri reanudaron negociaciones por la deuda de coparticipación tras la caída del capítulo clave del Presupuesto

Tras la caída del capítulo 11 del Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados nacional, el ministro de Economía, Luis Caputo, recibió este viernes al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, con el objetivo de retomar las conversaciones para alcanzar un nuevo acuerdo por la deuda de coparticipación que la Nación mantiene con la Ciudad de Buenos Aires. El reclamo del distrito apunta al cobro de unos $350.000 millones acumulados desde agosto.