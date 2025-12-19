Caputo y Jorge Macri reanudaron negociaciones por la deuda de coparticipación tras la caída del capítulo clave del Presupuesto

Tras la caída del capítulo 11 del Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados nacional, el ministro de Economía, Luis Caputo, recibió este viernes al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, con el objetivo de retomar las conversaciones para alcanzar un nuevo acuerdo por la deuda de coparticipación que la Nación mantiene con la Ciudad de Buenos Aires. El reclamo del distrito apunta al cobro de unos $350.000 millones acumulados desde agosto.
El encuentro se realizó a primera hora de la mañana en el Palacio de Hacienda y fue a solas entre ambos funcionarios. A diferencia de reuniones anteriores, no participaron equipos técnicos ni representantes de otras áreas de gobierno.
Según fuentes cercanas al jefe de Gobierno porteño, la reunión se extendió durante unos 40 minutos y transcurrió en un clima cordial. Desde el entorno de Macri destacaron el buen diálogo y la predisposición de ambas partes para continuar trabajando de manera coordinada entre los equipos económicos, consignó el diario "Ámbito".
En el Gobierno de la Ciudad señalaron que la reunión tuvo como eje central la normalización de las transferencias correspondientes a la coparticipación y la búsqueda de una solución definitiva a un tema clave para el funcionamiento del distrito. En ese marco, Macri planteó que el trabajo conjunto con la Nación apunta a ordenar y resolver la situación heredada en materia de coparticipación.
La cita entre Caputo y Macri se produjo en un contexto de tensión política entre La Libertad Avanza y el PRO en el Congreso. El malestar se profundizó luego de que el oficialismo firmara un dictamen de mayoría del Presupuesto 2026 que no incluía el reclamo de la Ciudad, pese a las negociaciones previas.
En el gobierno porteño esperaban que las conversaciones dieran resultados favorables, en especial tras un período de mayor acercamiento entre ambas administraciones. Sin embargo, la exclusión del artículo referido a la coparticipación generó sorpresa y descontento en la Ciudad.
Como señal de ese malestar, los diputados del PRO firmaron el dictamen del Presupuesto en disidencia parcial. Luego de nuevos contactos entre referentes de ambos espacios, se alcanzó un entendimiento para incorporar el reclamo porteño durante la sesión en la Cámara baja.
Ese acuerdo preveía incluir el planteo dentro del capítulo 11 del proyecto, un apartado que concentró fuertes controversias. No obstante, durante la sesión, la votación capítulo por capítulo derivó en el rechazo completo de ese tramo, lo que representó un revés tanto para el oficialismo nacional como para el PRO porteño.
Ante ese escenario, Caputo convocó a Macri para reabrir la discusión y explorar alternativas que permitan garantizar el cumplimiento de la deuda acumulada. En el Ejecutivo porteño remarcan que el monto adeudado se incrementa semana a semana y que, tras la caída del capítulo 11, deberán analizarse nuevas vías para asegurar las partidas correspondientes.