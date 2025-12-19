Embargan el sueldo de la diputada Villaverde por irregularidades en ventas de terrenos

La Justicia de Bariloche dispuso un embargo preventivo sobre la dieta y el medio aguinaldo de la diputada nacional de La Libertad Avanza, Lorena Villaverde, hasta cubrir la suma de $40 millones. La medida, dictada por el juez Santiago Morán (Juzgado Civil Nº 3), responde a una demanda por daños y perjuicios presentada por un particular que compró un lote en Las Grutas y nunca recibió la posesión.
El fallo resaltó el incumplimiento contractual en un desarrollo inmobiliario que Villaverde promocionó desde 2020. Aunque la operación se concretó en 2022 con la promesa de servicios básicos (agua, luz y alumbrado), el comprador denunció que, tras tres años, el terreno sigue sin ser entregado. El embargo preventivo contempla $27 millones en concepto de capital y $13,5 millones adicionales para cubrir intereses y costas judiciales.
Tierras rurales vendidas como urbanas
El conflicto central del loteo "Tajamar" reside en su estatus legal. Según registros municipales de San Antonio Oeste, las hectáreas figuran como zona rural y carecen de habilitación para construir, trazado de calles o inscripción catastral. "Los contratos tenían plazos que están sumamente vencidos; llevamos tres años litigando", explicó el abogado Lucas Cerro, representante de varios demandantes.
La diputada, quien ya había estado en el centro de la polémica por causas judiciales previas que afectaron su carrera legislativa, atribuyó los retrasos a los efectos de la pandemia, argumento que no frenó el avance de las medidas cautelares en su contra.