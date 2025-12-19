Embargan el sueldo de la diputada Villaverde por irregularidades en ventas de terrenos

La Justicia de Bariloche dispuso un embargo preventivo sobre la dieta y el medio aguinaldo de la diputada nacional de La Libertad Avanza, Lorena Villaverde, hasta cubrir la suma de $40 millones. La medida, dictada por el juez Santiago Morán (Juzgado Civil Nº 3), responde a una demanda por daños y perjuicios presentada por un particular que compró un lote en Las Grutas y nunca recibió la posesión.