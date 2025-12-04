Secciones
Política

Villaverde renunció a su banca en el Senado y seguirá como diputada
Lorena Villaverde. Lorena Villaverde.
Hace 3 Hs

Lorena Villaverde, tras no haber obtenido el respaldo para asumir en el Senado, finalmente renunció este miércoles a su banca en la Cámara alta. De todos modos, seguirá ejerciendo su cargo de diputada nacional, ya que le quedan dos años más de mandato., publicó “Infobae”. La legisladora de La Libertad Avanza comunicó públicamente su decisión al compartir la carta que le dirigió al presidente de la Nación, Javier Milei. En la misma, denunció “operaciones mediáticas obscenas, maliciosas y profundas, diseñadas para destruir, desgastar y humillar”.

Fue a tan solo 24 horas de que decidiera retirar su renuncia a la Cámara de Diputados, que había sido presentada con el objetivo de asumir en el Senado. Pero la oposición trabó su ingreso al Senado denunciando supuestos vínculos de la libertaria con el narcotráfico y con Fred Machado. La ex ministra de Seguridad y actual jefa de bloque de La Libertad Avanza en la Cámara alta, Patricia Bullrich, habilitó que su pliego vuelva a comisión y apoyó que no se le tomara juramento.

Había en ese movimiento, en los hechos, un mensaje: las respuestas que dio Villaverde no habían convencido. La situación recordaba la que terminó con José Luis Espert afuera de la lista de LLA y expulsado de la política.

Desmentida

En una entrevista con Infobae en vivo, Villaverde abordó los señalamientos mediáticos y judiciales que la han rodeado en los últimos meses. “No es verdad que estuve presa por traficar cocaína”, afirmó. Al recordar cómo surgió la causa, explicó: “Me fui a vivir muy joven a Estados Unidos por la muerte de mi padre. Puse una boutique, vino una persona en la que confiaba y fui a comprar ropa para mi local. En ese momento hubo una redada en el estacionamiento, había muchísima gente y quedamos todos sujetos a que se identifiquen las responsabilidades de cada uno. Nunca en mi vida estuve frente a una sustancia ilegal”.

El Senado frenó la asunción de Lorena Villaverde por presuntos vínculos con el narcotráfico

El Senado frenó la asunción de Lorena Villaverde por presuntos vínculos con el narcotráfico

Al repasar el caso judicial, detalló que “solo conocía a Jesús Ferrer” y que “fue todo traumático”. “Fui con él porque era una persona muy conocida y me ofreció ir a un lugar como si fuera La Salada, para comprar ropa para mi boutique. Cuando llegué me dicen que hay sustancias ilegales, pero nunca lo vi”.

Dijo que enfrentó un proceso judicial en el que fue acusada de conspiración, vinculado a la tenencia de una suma de dinero, pero nunca relacionada con la compra de drogas.

Temas Estados Unidos de AméricaHonorable Senado de la Nación ArgentinaHonorable Cámara de Diputados de la NaciónPatricia BullrichNarcotráficoJosé Luis EspertJavier MileiFred Machado
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Sorteo del Mundial 2026: a horas del gran evento, mirá cómo podrían quedar los grupos
1

Sorteo del Mundial 2026: a horas del gran evento, mirá cómo podrían quedar los grupos

La avanzada de los gauchos del norte
2

La avanzada de los gauchos del norte

Andaremos: la plataforma que transforma la compra y venta de vehículos mediante subastas online
3

Andaremos: la plataforma que transforma la compra y venta de vehículos mediante subastas online

Efemérides del miércoles 3 de diciembre: ¿qué pasó un día como hoy?
4

Efemérides del miércoles 3 de diciembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Exposición en el Virla: “Visiones oníricas” de 25 fotógrafos locales
5

Exposición en el Virla: “Visiones oníricas” de 25 fotógrafos locales

Descubren 20.000 lugares aptos para nuevos árboles en San Miguel de Tucumán
6

Descubren 20.000 lugares aptos para nuevos árboles en San Miguel de Tucumán

Más Noticias
Qué dicen los expertos en comportamiento sobre las personas que visten siempre de negro

Qué dicen los expertos en comportamiento sobre las personas que visten siempre de negro

Cruce de gritos en Diputados: tensión entre libertarios y peronistas en la sesión preparatoria

Cruce de gritos en Diputados: tensión entre libertarios y peronistas en la sesión preparatoria

El Gobierno garantizó el pago del aguinaldo antes de Navidad: ¿habrá bono de fin de año para los estatales?

El Gobierno garantizó el pago del aguinaldo antes de Navidad: ¿habrá bono de fin de año para los estatales?

Del sur a los Valles: así avanza el ambicioso plan vial que impulsa la Provincia

Del sur a los Valles: así avanza el ambicioso plan vial que impulsa la Provincia

El jueves, sesión clave en el Concejo: definen si el boleto de colectivo en la capital pasará a costar $1.250

El jueves, sesión clave en el Concejo: definen si el boleto de colectivo en la capital pasará a costar $1.250

¿Cómo podés saber si tu vecino te está robando tu Wi-Fi?: el sencillo truco para descubrirlo

¿Cómo podés saber si tu vecino te está robando tu Wi-Fi?: el sencillo truco para descubrirlo

Quién es Cristian Auguadra, el contador del entorno de los Caputo que se convirtió en el nuevo “Señor 5”

Quién es Cristian Auguadra, el contador del entorno de los Caputo que se convirtió en el nuevo “Señor 5”

La Causa Cuadernos volvió a tener un giro inesperado

La Causa Cuadernos volvió a tener un giro inesperado

Comentarios