Villaverde renunció a su banca en el Senado y seguirá como diputada

Lorena Villaverde, tras no haber obtenido el respaldo para asumir en el Senado, finalmente renunció este miércoles a su banca en la Cámara alta. De todos modos, seguirá ejerciendo su cargo de diputada nacional, ya que le quedan dos años más de mandato., publicó “Infobae”. La legisladora de La Libertad Avanza comunicó públicamente su decisión al compartir la carta que le dirigió al presidente de la Nación, Javier Milei. En la misma, denunció “operaciones mediáticas obscenas, maliciosas y profundas, diseñadas para destruir, desgastar y humillar”.
Fue a tan solo 24 horas de que decidiera retirar su renuncia a la Cámara de Diputados, que había sido presentada con el objetivo de asumir en el Senado. Pero la oposición trabó su ingreso al Senado denunciando supuestos vínculos de la libertaria con el narcotráfico y con Fred Machado. La ex ministra de Seguridad y actual jefa de bloque de La Libertad Avanza en la Cámara alta, Patricia Bullrich, habilitó que su pliego vuelva a comisión y apoyó que no se le tomara juramento.
Había en ese movimiento, en los hechos, un mensaje: las respuestas que dio Villaverde no habían convencido. La situación recordaba la que terminó con José Luis Espert afuera de la lista de LLA y expulsado de la política.
Desmentida
En una entrevista con Infobae en vivo, Villaverde abordó los señalamientos mediáticos y judiciales que la han rodeado en los últimos meses. “No es verdad que estuve presa por traficar cocaína”, afirmó. Al recordar cómo surgió la causa, explicó: “Me fui a vivir muy joven a Estados Unidos por la muerte de mi padre. Puse una boutique, vino una persona en la que confiaba y fui a comprar ropa para mi local. En ese momento hubo una redada en el estacionamiento, había muchísima gente y quedamos todos sujetos a que se identifiquen las responsabilidades de cada uno. Nunca en mi vida estuve frente a una sustancia ilegal”.
Al repasar el caso judicial, detalló que “solo conocía a Jesús Ferrer” y que “fue todo traumático”. “Fui con él porque era una persona muy conocida y me ofreció ir a un lugar como si fuera La Salada, para comprar ropa para mi boutique. Cuando llegué me dicen que hay sustancias ilegales, pero nunca lo vi”.
Dijo que enfrentó un proceso judicial en el que fue acusada de conspiración, vinculado a la tenencia de una suma de dinero, pero nunca relacionada con la compra de drogas.