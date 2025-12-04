Villaverde renunció a su banca en el Senado y seguirá como diputada

Desmentida

En una entrevista con Infobae en vivo, Villaverde abordó los señalamientos mediáticos y judiciales que la han rodeado en los últimos meses. “No es verdad que estuve presa por traficar cocaína”, afirmó. Al recordar cómo surgió la causa, explicó: “Me fui a vivir muy joven a Estados Unidos por la muerte de mi padre. Puse una boutique, vino una persona en la que confiaba y fui a comprar ropa para mi local. En ese momento hubo una redada en el estacionamiento, había muchísima gente y quedamos todos sujetos a que se identifiquen las responsabilidades de cada uno. Nunca en mi vida estuve frente a una sustancia ilegal”.