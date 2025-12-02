Sin los votos para asumir, la libertaria Villaverde quedó a un paso de perder el Senado

El Gobierno nacional enfrenta un escenario incierto y complejo con la senadora electa Lorena Villaverde. En La Libertad Avanza (LLA) admitieron que no consiguen los votos necesarios para que la rionegrina asuma su banca en el Senado, en medio de acusaciones por supuestos vínculos con el narcotráfico y antecedentes penales en el exterior.
Ante la inminencia de un rechazo, Villaverde activó un "plan de seguridad". Retiró el pedido de renuncia a su actual cargo de diputada nacional. La maniobra busca evitar un vacío legal, ya que la Cámara Baja tratará mañana las renuncias. Si su dimisión fuera aceptada y luego el Senado rechazara su ingreso, Villaverde se quedaría sin banca y sin fueros.
El "poroteo" no cierra
La semana pasada, Villaverde fue la única de los 24 senadores electos que no pudo jurar. Su diploma fue impugnado por la oposición y devuelto a la comisión de Asuntos Constitucionales, una estrategia del oficialismo para ganar tiempo y evitar una derrota en el recinto.
Sin embargo, los números siguen sin acompañar al Gobierno. "A lo sumo podemos tener 28 votos, no más", reconocieron desde el bloque libertario. El rechazo es transversal: incluye al kirchnerismo (UxP), al radical Pablo Blanco, a Guadalupe Tagliaferri (PRO) y al peronista disidente Juan Carlos Romero.
En LLA especulaban con sumar apoyos de los senadores misioneros, neuquinos y santacruceños, pero hasta ahora solo hubo gestos y ningún compromiso firme. "No queremos establecer el antecedente de que por mayoría simple se impida la asunción de un senador", argumentaron desde el oficialismo, al calificar de "desastre" una eventual derrota en la votación.
Las acusaciones
La resistencia a Villaverde se fundamentó en graves denuncias. La oposición la acusó de nexos con Fred Machado, un empresario deportado por narcotráfico, y señaló que habría sido detenida en Estados Unidos hace dos décadas al intentar ingresar con un kilo de cocaína.
Mientras la mesa chica del Gobierno -integrada por Karina Milei, Manuel Adorni y Patricia Bullrich- define los pasos a seguir, el tiempo apremia. "No puede quedar en el freezer. Necesitamos que el bloque esté completo", indicaron las fuentes.