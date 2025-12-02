Sin los votos para asumir, la libertaria Villaverde quedó a un paso de perder el Senado

Ante la inminencia de un rechazo, Villaverde activó un "plan de seguridad". Retiró el pedido de renuncia a su actual cargo de diputada nacional. La maniobra busca evitar un vacío legal, ya que la Cámara Baja tratará mañana las renuncias. Si su dimisión fuera aceptada y luego el Senado rechazara su ingreso, Villaverde se quedaría sin banca y sin fueros.