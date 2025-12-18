La ex de Martín Migueles rompió el silencio y lanzó una advertencia sobre su relación con Wanda Nara

Sobre el romance entre su ex y Wanda Nara, la empresaria aseguró que no le resultó sorpresivo. “No, no me sorprendió. De Martín no me sorprende nada. Debe estar con ella porque la quiere”, sostuvo. En ese momento, Vázquez mencionó los rumores que indican que Migueles se habría acercado a la mediática por interés económico. Ante esto, Arredondo respondió sin rodeos: “¿Pero por qué no se podría enamorar de ella? Tiene el combo perfecto que le gusta a él. Es una mujer empoderada, con mucho dinero y a él le gusta eso, así que puede ser que se haya enamorado”.