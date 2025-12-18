La ex de Martín Migueles rompió el silencio y lanzó una advertencia sobre su relación con Wanda Nara

Wanda Nara volvió a apostar al amor. Esta vez, el elegido es Martín Migueles, un empresario de Nordelta a quien conoció a través de su peluquero. Mientras la relación entre ambos parece consolidarse y avanzar sin sobresaltos, la aparición pública de la ex pareja de Migueles sumó un nuevo capítulo a la historia.
En diálogo con Puro Show (eltrece), María Laura Arredondo decidió hablar por primera vez sobre su experiencia junto al actual novio de la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe). “La verdad no me gusta hablar de mi pasado. De hecho, hay mucha gente del medio que me conoce hace muchos años y sabe que nunca salí a hablar de nada”, aclaró de entrada. Sin embargo, luego fue contundente: “Martín no me parece una mala persona, pero yo sufrí mucho con él. Le deseo lo mejor, pero bueno… yo la pasé mal con él”.
Consultada por el conductor Matías Vázquez sobre si ese sufrimiento tuvo que ver con una decepción respecto de la persona que Migueles mostró ser al comienzo, Arredondo respondió con cautela: “Puede ser, pero a veces el amor termina y a él se le terminó el amor conmigo. Acepto que se le haya terminado el amor, pero quizás no de la manera en la que se terminó. Cada uno es como es y hay que tener cuidado”.
Sobre el romance entre su ex y Wanda Nara, la empresaria aseguró que no le resultó sorpresivo. “No, no me sorprendió. De Martín no me sorprende nada. Debe estar con ella porque la quiere”, sostuvo. En ese momento, Vázquez mencionó los rumores que indican que Migueles se habría acercado a la mediática por interés económico. Ante esto, Arredondo respondió sin rodeos: “¿Pero por qué no se podría enamorar de ella? Tiene el combo perfecto que le gusta a él. Es una mujer empoderada, con mucho dinero y a él le gusta eso, así que puede ser que se haya enamorado”.
En la misma línea, profundizó su mirada sobre la personalidad de su ex: “Le gusta esa vida lujosa, cara. ¿A quién no le gusta la plata? Pero él tiene algo muy fuerte, le gusta la plata… ambicioso”.
El conductor también le consultó por versiones que hablaban de una “estafa emocional y económica” durante la relación. “¿Vos sentiste que te desilusionó porque te llegó a engañar con algún negocio? Porque la información era esa, que en algún momento vos confiaste por demás”, le preguntó Vázquez. Arredondo confirmó el mal momento, aunque intentó ponerle un cierre: “Sí, pero ya está, ya pasó. Hoy creo que los dos hicimos nuestra vida y le deseo lo mejor. Sí, me defraudó, obviamente me desilusioné”.
Lejos de mostrarse rencorosa, la empresaria incluso expresó su apoyo a la nueva pareja: “Quizás hoy cambió y se enamoró, y ojalá que sea muy feliz. Le deseo lo mejor a él. Soy team Wanda, me encanta Wanda Nara y le deseo lo mejor con ella. Ojalá que se haya enamorado”. Además, reveló cómo logró superar aquel momento difícil: “Aceptar que a una la dejan de querer”.
Las declaraciones de María Laura Arredondo se conocieron apenas un día después de que Wanda Nara hiciera su primera declaración romántica pública a Migueles. A través de sus stories de Instagram, donde acumula 17,5 millones de seguidores, la mediática compartió una foto del empresario recostado y abrazado a una almohada, acompañada por un mensaje breve y contundente: “Te amo”.