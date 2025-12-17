Internaron de urgencia a Zaira Nara: ¿qué le pasó y cómo está ahora?

La situación despertó inquietud entre sus seguidores, aunque con el correr de las horas se confirmó que se encuentra fuera de peligro y descansando en su hogar junto a sus hijos. La propia Zaira había encendido las alarmas al compartir una historia en Instagram desde la clínica Swiss Medical, acompañada por su amiga Tanya Hartfield, en la que mostró una imagen suya al frente del reality gastronómico y escribió: “La vida misma”.