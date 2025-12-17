Secciones
Internaron de urgencia a Zaira Nara: ¿qué le pasó y cómo está ahora?

Luego de experimentar dolores intensos tras su regreso de Europa, la hermana de Wanda debió realizarse estudios médics.

Hace 1 Hs

Zaira Nara apareció como conductora de MasterChef Celebrity en la última emisión del reality de Telefe, en reemplazo de Wanda Nara. No obstante, se trató de un programa grabado, ya que la noche del martes la modelo fue internada en una clínica porteña a raíz de una gastroenteritis aguda.

La situación despertó inquietud entre sus seguidores, aunque con el correr de las horas se confirmó que se encuentra fuera de peligro y descansando en su hogar junto a sus hijos. La propia Zaira había encendido las alarmas al compartir una historia en Instagram desde la clínica Swiss Medical, acompañada por su amiga Tanya Hartfield, en la que mostró una imagen suya al frente del reality gastronómico y escribió: “La vida misma”.

¿Qué le pasó a Zaira Nara cuando volvió a Buenos Aires?

Según contó Zaira Nara a través de sus redes sociales, los síntomas comenzaron después de un viaje que realizó a Europa. Días atrás había estado en Madrid para asistir a los Premios Ídolo, una gala dedicada a influencers y creadores de contenido de España, en la que se desempeñó como presentadora.

“No sé si fue algo que comí o algún virus, pero viajé por cuatro días y tres estuve sintiéndome muy mal. A veces el cuerpo pide parar un poquito”, señaló en una tercera historia, junto a una imagen desde la cama en la que se observa una vía de suero en su brazo. Allí también agradeció al personal médico por “dejarla tranquila y sin dolor”.

Para llevar calma a su audiencia, la modelo precisó que ya se encuentra en su hogar, acompañada por sus hijos Malaika y Viggo y por su madre Nora, quien se hizo cargo del cuidado de los chicos. “Gracias ma”, escribió Zaira, junto a una foto de Viggo de espaldas y un corazón.

