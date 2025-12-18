Wanda Nara rompió en llanto y canceló las grabaciones de MasterChef tras que no pasará Navidad con sus hijas

El conflicto judicial entre Mauro Icardi y Wanda Nara volvió a quedar en el centro de la escena pública y tuvo consecuencias inmediatas en la rutina laboral de la conductora. La conductora canceló las grabaciones de MasterChef Celebrity (Telefe) luego de enterarse de que no pasará Navidad con las hijas que tiene con el delantero, una noticia que le provocó un fuerte ataque de llanto y una crisis emocional que fue presenciada por todo el equipo del programa.
La situación se desencadenó a partir de una resolución judicial que aceptó el pedido presentado por las abogadas de Icardi para que las niñas pasen Nochebuena y Navidad en la Argentina junto a su padre, quien luego deberá regresar a Turquía el 27 de diciembre para reincorporarse al Galatasaray. Al momento de conocerse la decisión, Wanda se encontraba en el canal grabando el reality de cocina.
Según relató Tatiana Schapiro en DDM (América TV), la resolución estableció que las niñas pasarán Navidad con su padre y Año Nuevo con su madre, aunque no se detallaron los motivos de esta organización: “Las nenas van a pasar Año Nuevo, desconocemos por qué la van a pasar con la madre a Año Nuevo, pero Navidad la van a pasar con el padre en Argentina”.
El impacto emocional en Wanda fue inmediato. De acuerdo con el testimonio de la panelista, la conductora decidió frenar por completo la jornada de grabación: “Wanda hoy tenía programa y se enteró de la noticia. Canceló todo. Estaba en el canal y frenó las grabaciones de MasterChef”. Y agregó: “Se brotó mal, paró las grabaciones, imaginate lo que significa parar las grabaciones de ese programa, con esa cantidad de gente”.
A los pocos minutos, Guido Záffora sumó información desde el interior del estudio y confirmó la gravedad de la situación: “Acá me dicen que es como dice Tati. Me pregunta parte del elenco ‘¿Qué pasó con las hijas de Wanda?’. Se paró la grabación, se puso mal Wanda Nara. Están tratando de convencerla para volver a grabar, creo que ahora volvemos’”.
Más adelante, el periodista brindó detalles precisos sobre el estado emocional de la conductora: “Ataque de llanto de Wanda. Lloró mucho, lloró mucho, pero mucho. Todos los que estaban ahí lo vieron. Pararon la grabación, como contó Tati, y se fue a su camarín”. Luego añadió: “Hace unos minutos volvió a grabar, estamos grabando con ella. Wanda está desarmada. Se angustió mucho, se enteró de las noticias de las nenas y me dicen que está desarmada. El ataque de llanto fue frente a todos y después se fue”.
En paralelo, trascendieron detalles del pedido judicial que dio origen a la situación. Icardi tiene un partido programado para el 21 de diciembre y estaría llegando al país el 22. Elba Marcovecchio, una de sus abogadas, presentó un escrito ante la Justicia argentina solicitando que las hijas del futbolista y Wanda permanezcan con su padre entre el 22 y el 27 de diciembre de 2025, pasen la fiesta de Navidad con él y que se autorice su regreso a Turquía una vez finalizado ese período.
Según el documento al que tuvo acceso el sitio Teleshow, el pedido se basa en la autorización del Galatasaray para que Icardi viaje a Buenos Aires el 21 de diciembre y permanezca en la ciudad hasta el 27, fecha en la que debe reincorporarse a sus compromisos deportivos. El escrito detalla que las niñas deberían ser retiradas del domicilio materno el 22 de diciembre a las 11 y reintegradas el 27 a la misma hora, bajo las condiciones establecidas en resoluciones judiciales previas.
La presentación también subraya las limitaciones laborales del futbolista, quien no cuenta con días libres durante enero debido al calendario FIFA y cuyo próximo período de receso recién está previsto para junio. Mientras tanto, la decisión judicial y sus efectos emocionales y mediáticos vuelven a exponer la compleja trama personal y legal que rodea a una de las exparejas más mediáticas del país.