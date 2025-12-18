Wanda Nara rompió en llanto y canceló las grabaciones de MasterChef tras que no pasará Navidad con sus hijas

Más adelante, el periodista brindó detalles precisos sobre el estado emocional de la conductora: “Ataque de llanto de Wanda. Lloró mucho, lloró mucho, pero mucho. Todos los que estaban ahí lo vieron. Pararon la grabación, como contó Tati, y se fue a su camarín”. Luego añadió: “Hace unos minutos volvió a grabar, estamos grabando con ella. Wanda está desarmada. Se angustió mucho, se enteró de las noticias de las nenas y me dicen que está desarmada. El ataque de llanto fue frente a todos y después se fue”.