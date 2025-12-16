Wanda Nara publicó una foto de su novio y se armó un escándalo en las redes

Wanda Nara volvió a quedar en el centro de la escena mediática tras compartir una imagen que no pasó desapercibida entre sus millones de seguidores. La empresaria publicó una foto de Martín Migueles recostado en la cama y le dedicó un mensaje contundente: “Te amo”, dejando en claro que atraviesa un momento de plenitud sentimental. La postal significó un blanqueo total de la relación y evidenció que la conductora está enamorada y feliz con este vínculo, que llegó luego de su apasionado romance con L-Gante.
Sin embargo, lo que para ella fue una expresión genuina de amor, derivó en un escándalo impensado en las redes sociales. Mientras muchos usuarios la felicitaron por animarse a volver a apostar a una pareja en medio de su proceso de divorcio con Mauro Icardi y la profunda desilusión que sufrió tras la infidelidad con la China Suárez, otros reaccionaron con fuertes críticas hacia su nuevo novio.
Entre los mensajes más duros que circularon, varios advirtieron que “llorará lágrimas de sangre” por Migueles. En la red social X, donde la imagen se viralizó con rapidez, se leyeron comentarios como: “Este es el amigo de Piccirillo”, “Cayó muy bajo, no tiene su nivel”, “Tenés que salir de ahí Wanda”, “No aprende más esta mujer”, “Reaccioná nena” y “Pedile referencias a Jésica Cirio”. Pese al revuelo, la mediática optó por hacer oídos sordos a las críticas feroces, tal como lo hace cada vez que es blanco de cuestionamientos, incluso aquellos vinculados a supuestos hábitos de higiene.
En paralelo, el nombre de Wanda Nara volvió a ser noticia por las declaraciones de su exmarido, Maxi López, quien no dudó en exponer lo que más detesta de ella en pleno MasterChef Celebrity (Telefe). El exfutbolista perdió la paciencia durante un momento clave de la gala y lanzó una queja sin filtros: “El timbre de voz de Wanda es muy agudo. Muchos años escuchando ese timbre. No lo quiero más”.
Con la intención de evitar una pelea mayor, López cerró su descargo con una frase lapidaria: “Wanda, por 10 años me sacaste de quicio. Ahora dejame estar tranquilo, por favor”.
No fue la primera vez que el exjugador se mostró filoso con la madre de sus hijos. Semanas atrás, en una entrevista con Grego Rosselló, ventiló lo que definió como su peor secreto y dejó a Wanda mal parada incluso frente a Martín Migueles, su actual pareja. “Él es copado. Es grandote. Me invitó a un asado el otro día, lo conozco poco, pero veo cómo se porta con mis pibes y las nenas. Es un pibe de barrio… y bueno, ¡para fumarse a Wanda! Tiene medio cielo para él, porque ella es una intensidad”, disparó.