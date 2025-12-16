Wanda Nara publicó una foto de su novio y se armó un escándalo en las redes

No fue la primera vez que el exjugador se mostró filoso con la madre de sus hijos. Semanas atrás, en una entrevista con Grego Rosselló, ventiló lo que definió como su peor secreto y dejó a Wanda mal parada incluso frente a Martín Migueles, su actual pareja. “Él es copado. Es grandote. Me invitó a un asado el otro día, lo conozco poco, pero veo cómo se porta con mis pibes y las nenas. Es un pibe de barrio… y bueno, ¡para fumarse a Wanda! Tiene medio cielo para él, porque ella es una intensidad”, disparó.