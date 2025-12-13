Dick Van Dyke llegó a los 100 años: humor, energía y un legado eterno en Hollywood

Dick Van Dyke, una de las figuras más entrañables del cine y la televisión, celebra este sábado sus 100 años. Recordado mundialmente por su papel como Bert, el carismático deshollinador en Mary Poppins, así como por su desempeño en Chitty Chitty Bang Bang y The Dick Van Dyke Show, el actor sigue siendo una fuente de inspiración para millones de fanáticos.
A pesar de los efectos propios de la edad, Van Dyke conserva un entusiasmo inquebrantable. Según su esposa Arlene Silver, con quien está casado desde 2012, el centenario “todavía lo tiene”: mantiene su sentido del humor, su energía y hasta toca la trompeta en entrevistas festivas.
En los días previos a su cumpleaños, Van Dyke habló sobre su vida y su longevidad con distintos medios. Aseguró que, aunque algunas funciones físicas se han visto afectadas, como la movilidad y el nivel de actividad, su espíritu sigue intacto. Incluso confesó que todavía intenta bailar cuando puede y que planea seguir viviendo plenamente más allá de este centenario. “100 años no son suficientes, quiero vivir más”, dijo con la misma chispa que lo caracterizó desde sus comienzos.
Una parte importante de esta celebración es la reciente aparición de una documental que recorre su carrera y su impacto en el entretenimiento, desde sus inicios hasta la actualidad. Esta cinta, que se presentó en el marco de los homenajes por sus 100 años, reúne testimonios de colegas y colaboradores que repasan más de ocho décadas de trayectoria artística.
Además de los homenajes cinematográficos, Van Dyke también ha compartido un libro de consejos llamado 100 Rules for Living to 100: An Optimist’s Guide to a Happy Life, donde combina reflexiones personales y hábitos de vida que, según él, contribuyeron a su longevidad.