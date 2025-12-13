Dick Van Dyke llegó a los 100 años: humor, energía y un legado eterno en Hollywood

En los días previos a su cumpleaños, Van Dyke habló sobre su vida y su longevidad con distintos medios. Aseguró que, aunque algunas funciones físicas se han visto afectadas, como la movilidad y el nivel de actividad, su espíritu sigue intacto. Incluso confesó que todavía intenta bailar cuando puede y que planea seguir viviendo plenamente más allá de este centenario. “100 años no son suficientes, quiero vivir más”, dijo con la misma chispa que lo caracterizó desde sus comienzos.