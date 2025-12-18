La CGT reactiva la calle: anticipan una marcha masiva a Plaza de Mayo para frenar la reforma laboral

La puesta en escena

La convocatoria es para hoy, a las 15. El escenario se montará en el centro de la plaza, dando la espalda a la Casa Rosada. La ubicación no es un detalle menor: durante la gestión de Mauricio Macri, la central evitaba llevar la protesta a las puertas del Ejecutivo, al optar por lugares como el Monumento al Trabajo. Esta vez, el mensaje se dará de cara al despacho del presidente Javier Milei.