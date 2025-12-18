Cinco aviones de combate de Estados Unidos operan frente a la costa de Venezuela

Desde la Casa Blanca aclararon que, más allá de las declaraciones públicas de Trump, no se realizaron cambios formales en la lista de organizaciones terroristas extranjeras. En tanto, expertos en seguridad indicaron que medidas como la incautación de buques y los bloqueos marítimos implican menores riesgos que una confrontación militar directa y que la política oficial sigue apuntando a una transición pacífica en Venezuela.