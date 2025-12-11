Aumenta la presión: EEUU sancionó a sobrinos de Nicolás Maduro y a seis empresas venezolanas

En el marco del creciente conflicto diplomático entre Washington y Caracas, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) incluyó nuevamente en su lista de sancionados a Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas, sobrinos de Cilia Flores, esposa de Maduro. Ambos fueron detenidos en Haití y condenados en Estados Unidos en 2016 por tráfico de cocaína, lo que les valió el apodo de los “sobrinos narco”.