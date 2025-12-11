Secciones
Aumenta la presión: EEUU sancionó a sobrinos de Nicolás Maduro y a seis empresas venezolanas

La Ofac incluyó a Efraín Antonio Campo Flores, Franqui Francisco Flores de Freitas, sobrinos de Cilia Flores, y a Carlos Erik Malpica Flores.

Hace 1 Hs

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este jueves nuevas sanciones contra tres sobrinos del presidente de Venezuela Nicolás Maduro y seis empresas petroleras involucradas en el transporte de crudo.

En el marco del creciente conflicto diplomático entre Washington y Caracas, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) incluyó nuevamente en su lista de sancionados a Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas, sobrinos de Cilia Flores, esposa de Maduro. Ambos fueron detenidos en Haití y condenados en Estados Unidos en 2016 por tráfico de cocaína, lo que les valió el apodo de los “sobrinos narco”.

El tercer familiar sancionado es Carlos Erik Malpica Flores, vinculado a Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y ya alcanzado por sanciones del Tesoro en 2017. La acción también recayó sobre el empresario panameño Ramón Carretero Napolitano, relacionado con el sector petrolero.

La administración Trump justifica las nuevas sanciones 

Desde su cuenta en X, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessentt, justificó las medidas con duras críticas: “Nicolás Maduro y sus cómplices criminales en Venezuela están inundando Estados Unidos con drogas que envenenan al pueblo estadounidense. Estas sanciones desbaratan el intento fallido de la administración Biden de llegar a un acuerdo con Maduro, lo que permite su control dictatorial y brutal a expensas del pueblo venezolano y estadounidense”.

“Bajo el liderazgo del presidente Donald Trump, el Tesoro está responsabilizando al régimen y a su círculo de compinches y empresas por sus continuos crímenes”, completó.

