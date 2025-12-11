Trump se adueña de un barco y vuela cazas sobre Venezuela

Estas maniobras se producen en medio de las acusaciones de Washington contra Maduro y otros integrantes de su gobierno de liderar el Cartel de los Soles, una supuesta organización delictiva dedicada al tráfico de drogas. En tanto, desde Caracas insisten en que el despliegue no es más que una campaña de presión para forzar la salida de Maduro del país caribeño.