Trump se adueña de un barco y vuela cazas sobre Venezuela

WASHINGTON, Estados Unidos.- Tambores de guerra suenan cada vez más alto en el Caribe y amenazan al gobierno de Nicolás Maduro, en Venezuela. Ayer, Estados Unidos incautó un gran barco petrolero frente a la costa de Venezuela, según anunció el presidente Donald Trump, en medio de tensiones crecientes entre Washington y Caracas.
“Acabamos de incautar un petrolero en la costa de Venezuela, un gran petrolero, muy grande, el más grande jamás incautado, de hecho”, dijo Trump a los periodistas. “Y están pasando otras cosas, lo verán más adelante” añadió, al inicio de una mesa redonda con empresarios y altos funcionarios.
Las tensiones ya habían estallado el martes, cuando dos aviones militares estadounidenses se internaron en espacio aéreo de Venezuela, durante 40 minutos.
De acuerdo con el sitio Flightradar24, los caza F-18 Super Hornet estadounidenses se internaron el martes por la tarde durante unos 40 minutos en territorio venezolano, sin autorización, lo que habilitaba una respuesta armada de las fuerzas del país sudamericano.
El sobrevuelo se produjo en una zona del golfo a unos de 160 kilómetros al noreste de Maracaibo, la segunda ciudad más poblada de Venezuela.
Estas maniobras se producen en medio de las acusaciones de Washington contra Maduro y otros integrantes de su gobierno de liderar el Cartel de los Soles, una supuesta organización delictiva dedicada al tráfico de drogas. En tanto, desde Caracas insisten en que el despliegue no es más que una campaña de presión para forzar la salida de Maduro del país caribeño.
Misiles de precisión
El Departamento de Defensa de Estados Unidos describe a los F-18 como un avión de “multimisión capaz de ejecutar operaciones aire-aire y aire-superficie”, preparado para integrar misiles guiados y armamento de precisión. Este modelo constituye el principal caza de la aviación naval norteamericana y realiza misiones de combate, patrulla, apoyo cercano a tierra y escolta desde el portaaviones Gerald R.Ford.
Autoridades de la Marina estadounidense indicaron que el despliegue operacional está alineado con las tareas asignadas al portaaviones y su grupo de ataque, que está ubicado desde hace semanas en las inmediaciones de costas venezolanas.
“Los días contados”
Trump afirmó, en una entrevista, que Maduro tiene “los días contados, además de que no descartó una posible invasión terrestre a Venezuela para combatir al narcotráfico.
“Sus días están contados”, declaró Trump en una conversación con el medio “Politico”, tras ser consultado sobre hasta dónde estaría dispuesto a llegar para sacar a Maduro del poder.
El presidente estadounidense evitó responder cuando la periodista Dasha Burns le preguntó si podía descartarse la intervención terrestre con tropas estadounidenses desplegadas en territorio venezolano. “No quiero confirmarlo ni descartarlo. No quiero hablar de eso. ¿Por qué hablaría de eso con ‘Politico’, una publicación tan hostil conmigo?“, señaló.
“Lo que sí puedo decir es que (Maduro) nos envió a millones de personas, muchas de prisiones, muchos narcotraficantes, donde tuvimos un presidente muy estúpido”, manifestó, en u nuevo ataque a su antecesor en la Casa Blanca, el democrata Joe Biden.
“Encontramos a muchos y los estamos deportando o los estamos encarcelando. Algunos son tan peligrosos y tan malos que no queremos devolverlos a su país porque encontrarán la manera de volver”, añadió.
Al ser consultado sobre si tomaría acciones de presión militar similares a las que emprende contra Venezuela, esta vez contra México y Colombia -debido a que el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos proviene mayormente de esos países en lugar de Caracas-, el mandatario republicano respondió que sí.