Crece la tensión entre Estados Unidos y Venezuela: la Armada de Maduro escolta a los buques petroleros y Trump podría anunciar la guerra

La tensión entre Estados Unidos y Venezuela escaló en las últimas horas luego de que la Armada venezolana comenzara a escoltar buques petroleros que zarpan desde sus costas, en medio de amenazas de bloqueo total por parte del presidente estadounidense Donald Trump. En paralelo, periodistas vinculados al oficialismo norteamericano aseguran que la Casa Blanca se prepara para anunciar un conflicto bélico.