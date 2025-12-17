Crece la tensión entre Estados Unidos y Venezuela: la Armada de Maduro escolta a los buques petroleros y Trump podría anunciar la guerra

La tensión entre Estados Unidos y Venezuela escaló en las últimas horas luego de que la Armada venezolana comenzara a escoltar buques petroleros que zarpan desde sus costas, en medio de amenazas de bloqueo total por parte del presidente estadounidense Donald Trump. En paralelo, periodistas vinculados al oficialismo norteamericano aseguran que la Casa Blanca se prepara para anunciar un conflicto bélico.
Según reveló The New York Times, varios buques que transportaban subproductos del petróleo venezolano —como urea y coque de petróleo— partieron desde Puerto José, en la costa oriental del país, entre la noche del martes y la mañana del miércoles, bajo custodia militar. Los cargamentos tendrían como destino mercados asiáticos.
Escolta militar tras la amenaza de bloqueo de Trump
De acuerdo al diario estadounidense, la decisión del gobierno de Nicolás Maduro de escoltar los barcos fue una respuesta directa a las advertencias de Trump, quien anunció que impondrá un “bloqueo total y completo” a los petroleros que comercien con Venezuela y violen las sanciones de Washington.
Una fuente oficial estadounidense citada por el New York Times confirmó que Estados Unidos está al tanto de las escoltas y que analiza distintas opciones, aunque evitó dar detalles. Tampoco está claro si los buques escoltados integran la lista de embarcaciones sancionadas, lo que los convertiría en blancos del eventual bloqueo.
Por su parte, la petrolera estatal PDVSA sostuvo en un comunicado que los barcos vinculados a sus operaciones navegan “con pleno aseguramiento, respaldo técnico y garantías operativas”, en ejercicio del derecho a la libre navegación.
El petróleo, eje del conflicto
Trump anunció el martes que ordenó el bloqueo de todos los buques sancionados que entren o salgan de Venezuela. Según datos citados por el New York Times, cerca del 40% de los petroleros que transportaron crudo venezolano en los últimos años fueron sancionados por Estados Unidos.
La semana pasada, fuerzas de seguridad estadounidenses incautaron un buque petrolero con casi dos millones de barriles de crudo venezolano que tenía destino Asia, en lo que fue considerado una escalada inédita del conflicto con el régimen de Maduro, cuya principal fuente de ingresos son las exportaciones de petróleo.
Funcionarios estadounidenses reconocieron en privado que podrían producirse nuevas incautaciones, aunque no brindaron precisiones.
Tucker Carlson: “Trump anunciará la guerra”
En este contexto, el periodista ultraconservador Tucker Carlson, ex figura de Fox News, aseguró que Trump anunciará la guerra contra Venezuela en un discurso a la nación previsto para la noche de este miércoles.
“Ayer se informó a los miembros del Congreso de que se avecina una guerra y que el presidente la anunciará en un discurso a la nación”, afirmó Carlson en el podcast Judging Freedom, citando a un legislador estadounidense.
La Casa Blanca informó que Trump hablará desde el Salón Oval para hacer un balance de su primer año de gestión y anticipar los lineamientos de su mandato, aunque el discurso se dará en medio de una creciente militarización del Caribe.
Despliegue militar y amenazas cruzadas
Estados Unidos incrementó en los últimos meses su presencia militar en la región con el argumento de combatir el narcotráfico, lo que incluyó bombardeos contra más de 20 lanchas en el sur del Caribe y el Pacífico oriental, con al menos 95 muertos, según fuentes oficiales.
En un mensaje publicado en Truth Social, Trump afirmó que “Venezuela está rodeada por la armada más grande jamás reunida en la historia de Sudamérica” y exigió que el país “devuelva todo el petróleo, las tierras y otros activos que robaron previamente”.
Desde Caracas, el gobierno venezolano respondió con dureza: “Si quieren petróleo, lo tienen que pagar. No se lo van a robar”, advirtieron voceros oficiales.
Un escenario de máxima incertidumbre
Con buques escoltados por la Armada venezolana, sanciones en aumento, incautaciones de petroleros y versiones de un anuncio inminente de guerra, el conflicto entre Washington y Caracas ingresa en una fase de máxima tensión, con el petróleo como eje central y el Caribe como principal escenario estratégico.