Una peluca, puestos policiales y una lancha de madera: la cinematográfica huida de María Corina Machado a Oslo

La líder opositora burló el cerco del régimen chavista en una operación secreta que incluyó disfraces, una travesía marítima clandestina y la cobertura de aviones de combate de EE.UU.

María Corina Machado, en Oslo. María Corina Machado, en Oslo.
Hace 1 Hs

Una peluca, un disfraz y una precaria lancha de pesca fueron las herramientas clave de una huida de película. María Corina Machado, la líder opositora venezolana que llevaba meses en la clandestinidad, logró llegar este jueves a Oslo tras una odisea de casi 9.000 kilómetros para encontrarse con el Premio Nobel de la Paz. Aunque los retrasos logísticos obligaron a que su hija, Ana Corina Sosa, recogiera el galardón en su lugar, la llegada de Machado marca un hito político y personal.

Según reveló "The Wall Street Journal2, el operativo de extracción comenzó el lunes por la tarde. Tras un año escondida en un suburbio de Caracas, Machado inició un viaje terrestre de 10 horas de tensión extrema: debió superar 10 puestos de control militar ("alcabalas") disfrazada para evitar ser reconocida y capturada.

Al llegar a la costa a medianoche, la esperaba la fase más riesgosa: cruzar hacia la isla de Curazao, situada a 65 kilómetros, en una lancha de pesca de madera. La travesía se realizó con mar picado y fuertes vientos. "Coordinamos que ella saliera por una zona específica para evitar que volaran la embarcación", detalló una fuente cercana al operativo.

Cobertura aérea y escala en EE.UU.

La seguridad del traslado no se dejó al azar. Casi al mismo tiempo que la lancha surcaba el mar, dos aviones F18 de la Armada de Estados Unidos sobrevolaron el Golfo de Venezuela durante 40 minutos, trazando círculos cerca de la ruta de escape como medida de disuasión y vigilancia.

Ya en el Aeropuerto Internacional Hato de Willemstad (Curazao), Machado abordó un jet privado Legacy 600, matrícula mexicana, que había partido desde Miami. El vuelo despegó el miércoles a las 6:42 rumbo a Bangor, Maine (EE.UU.), para una escala técnica, antes de emprender el tramo final de seis horas hacia el aeropuerto de Oslo Gardermoen.

Al llegar a la capital noruega en la madrugada del jueves, la emoción se desbordó en el balcón del Grand Hotel, donde fue recibida por familiares, aliados y decenas de venezolanos. En diálogo con el Comité del Nobel, Machado resumió el costo humano de su libertad. "Les contaré lo que tuvimos que pasar y sobre tanta gente que arriesgó su vida para que yo pudiera llegar aquí", afirmó.

Temas VenezuelaPremio Nobel de la PazNoruegaNicolás MaduroMaria Corina Machado
