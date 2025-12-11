Una peluca, puestos policiales y una lancha de madera: la cinematográfica huida de María Corina Machado a Oslo

Una peluca, un disfraz y una precaria lancha de pesca fueron las herramientas clave de una huida de película. María Corina Machado, la líder opositora venezolana que llevaba meses en la clandestinidad, logró llegar este jueves a Oslo tras una odisea de casi 9.000 kilómetros para encontrarse con el Premio Nobel de la Paz. Aunque los retrasos logísticos obligaron a que su hija, Ana Corina Sosa, recogiera el galardón en su lugar, la llegada de Machado marca un hito político y personal.