LA GACETA entrega un papel especial para envolver regalos de Navidad

Luego de la entrega de la postal de fin de año diseñada por el artista plástico Alejandro Contreras Moiraghi, pensada para acompañar simbólicamente el cierre del año, LA GACETA propone una nueva acción para las Fiestas que invita a mirar el papel desde otro lugar.
Seguramente alguna vez usaste el diario para envolver cosas pero ¿te imaginaste envolviendo regalos navideños? Con la edición papel de mañana, el diario entregará entre sus páginas un diseño especial pensado para transformar ese gesto sencillo en un acto cargado de sentido. La propuesta invita a que el envoltorio también forme parte del regalo, como una expresión de cuidado, de tiempo y de afecto.
En tiempos en los que lo digital ocupa casi todos los espacios, el papel recupera su valor como experiencia tangible. Envolver un regalo no es sólo cubrir un objeto: es anticipar la sorpresa, dedicar un momento, elegir cómo presentar algo que se ofrece desde el cariño. En ese ritual simple, el diario encuentra una nueva forma de estar presente en los hogares tucumanos.
Diseño especial
El diseño fue creado especialmente para esta ocasión y apuesta por una estética navideña sobria, capaz de acompañar distintos regalos sin imponerse. Cada pliegue, cada doblez, propone una lectura distinta del papel, que deja de ser soporte informativo para convertirse en parte de una historia compartida entre el que regala y el que recibe el presente.
La iniciativa se inscribe dentro de las acciones de fin de año de LA GACETA y dialoga con su vínculo histórico con los lectores. Así como la postal de la serie Carretillas invitó a una pausa reflexiva, este papel de regalo propone un gesto íntimo que resignifica el acto de envolver con el diario, también el gesto de regalar y pone en valor lo simple.
El papel especial viene incluido con la compra de la edición papel del diario de mañana y no tiene costo adicional alguno. Es una invitación a celebrar la Navidad desde lo cercano, donde el envoltorio también es protagonista.