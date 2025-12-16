Secciones
Bancos cerrarán sucursales el 24 y 31 de diciembre: habrá asueto en vísperas de Navidad y Año Nuevo

Los usuarios podrán realizar pagos, transferencias y retiros de efectivo a través de cajeros automáticos, aplicaciones de banca móvil, home-banking y en comercios habilitados.

Hace 1 Hs

Las principales entidades bancarias del país anunciaron que adherirán al asueto dispuesto por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) para los días 24 y 31 de diciembre de 2025.

Mediante un comunicado, las entidades agrupadas en la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba), la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la Argentina (Abappra), y la Asociación de la Banca Especializada (ABE) informaron quelas sucursales permanecerán cerrada durante estas jornadas. 

De todos modos, los usuarios podrán continuar realizando pagos y transferencias a través de medios electrónicos como tarjeta de débito, home-banking, billeteras virtuales y aplicaciones de banca móvil, considerados canales seguros y rápidos para operar.

Las cámaras indicaron además que se garantizará el funcionamiento de los cajeros automáticos, que serán recargados para quienes necesiten retirar efectivo. También permanecerán disponibles distintos puntos alternativos para extracciones, incluyendo supermercados, cadenas de cobro y pago, estaciones de servicio, farmacias y comercios de venta de electrodomésticos, siempre mediante la presentación de DNI y tarjeta de débito.

Temas NavidadAño NuevoAdebaArgentina
