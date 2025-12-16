Bancos cerrarán sucursales el 24 y 31 de diciembre: habrá asueto en vísperas de Navidad y Año Nuevo

Las cámaras indicaron además que se garantizará el funcionamiento de los cajeros automáticos, que serán recargados para quienes necesiten retirar efectivo. También permanecerán disponibles distintos puntos alternativos para extracciones, incluyendo supermercados, cadenas de cobro y pago, estaciones de servicio, farmacias y comercios de venta de electrodomésticos, siempre mediante la presentación de DNI y tarjeta de débito.