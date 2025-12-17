LA GACETA entrega un papel especial para envolver regalos de Navidad

Acción de fin de año

La iniciativa se inscribe dentro de las acciones de fin de año de LA GACETA y dialoga con su vínculo histórico con los lectores. Así como la postal de la serie Carretillas invitó a una pausa reflexiva, este papel propone un gesto íntimo que resignifica el acto de envolver con el diario, también el gesto de regalar y pone en valor lo simple.