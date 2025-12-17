Secciones
LA GACETA entrega un papel especial para envolver regalos de Navidad

Como parte de una acción creativa y cercana, el sábado 20 quienes compren el diario recibirán sin costo el envoltorio con un diseño especial.

DISEÑO. El papel estará entre las hojas del diario e invita a transformar el acto de regalar en un gesto emotivo cargado de sentido y cercanía. DISEÑO. El papel estará entre las hojas del diario e invita a transformar el acto de regalar en un gesto emotivo cargado de sentido y cercanía.
Hace 6 Hs

Luego de la entrega de la postal de fin de año diseñada por el artista plástico Alejandro Contreras Moiraghi, pensada para acompañar simbólicamente el cierre del año, LA GACETA propone una nueva acción para las Fiestas que invita a mirar el papel desde otro lugar.

Seguramente alguna vez usaste el diario para envolver cosas pero ¿te imaginaste envolviendo regalos navideños? Con la edición papel de este sábado 20, el diario entregará entre sus páginas un diseño especial pensado para transformar ese gesto sencillo en un acto cargado de sentido. La propuesta invita a que el envoltorio también forme parte del regalo, como una expresión de cuidado, de tiempo y de afecto.

Un ritual

En tiempos en los que lo digital ocupa casi todos los espacios, el papel recupera su valor como experiencia tangible. Envolver un regalo no es sólo cubrir un objeto: es anticipar la sorpresa, dedicar un momento, elegir cómo presentar algo que se ofrece desde el cariño. En ese ritual simple, el diario encuentra una nueva forma de estar presente en los hogares.

Diseño especial

El diseño fue creado especialmente para esta ocasión y apuesta por una estética navideña sobria, capaz de acompañar distintos regalos sin imponerse. Cada pliegue, cada doblez, propone una lectura distinta del papel, que deja de ser soporte informativo para convertirse en parte de una historia compartida.

Acción de fin de año

La iniciativa se inscribe dentro de las acciones de fin de año de LA GACETA y dialoga con su vínculo histórico con los lectores. Así como la postal de la serie Carretillas invitó a una pausa reflexiva, este papel propone un gesto íntimo que resignifica el acto de envolver con el diario, también el gesto de regalar y pone en valor lo simple.

Tarjeta de fin de año de LA GACETA: Carretillas, una postal de fin de año con arte tucumano

Tarjeta de fin de año de LA GACETA: Carretillas, una postal de fin de año con arte tucumano

El papel especial viene incluido con la compra del diario del sábado y no tiene costo adicional. Es una invitación a celebrar la Navidad desde lo cercano, donde el envoltorio también es protagonista.

