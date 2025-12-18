Entre la cancelación de deudas y la compra de dólares: ¿qué hacen los tucumanos con el aguinaldo?

El aguinaldo, sin embargo, también habilita pequeños gustos postergados. Alfredo, inspector de tránsito de 40 años, lo destinará a renovar su vestimenta para las fiestas: “Hace mucho que no me compro nada y me quiero dar el gusto”. Sobre las vacaciones, es cauto: “No quiero endeudarme, no sabemos cómo será el año que viene”.