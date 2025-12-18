Propuestas corales con repertorios sobre la Navidad

El Coro Estable de la Provincia, dirigido por Juan Pablo Cadierno, presentará “Entreveros, cruces vocales entre ópera, folklore argentino y canciones de Navidad”, a las 21 en el Espacio Cultural Don Bosco (Don Bosco 1.886). El programa abarcará fragmentos de óperas como “Regina Caeli”, de Cavalleria Rusticana (con Claudia Manrique como solista); el “Coro de esclavos”, de Nabucco (Marcelo Oppedisano, Javier Ramos y Nahuel Guzmán); Insalata italiana (Marcela Ledesma, Alejandro Alonso y Pablo Morales); la chacarera “Alma de reza”, con Andrea Bulacio Zamora al bombo; la vidala “Voz atrás, ingenio Santa Ana”; el aire de chacarera “La media pena” y piezas de “Navidad nuestra” y la “Misa Criolla”.