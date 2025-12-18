Propuestas corales con repertorios sobre la Navidad

La Navidad se espera con música. Dos formaciones vocales se presentarán esta noche, en sendos espacios, con un repertorio inspirado en estas fechas festivas.
El Coro Estable de la Provincia, dirigido por Juan Pablo Cadierno, presentará “Entreveros, cruces vocales entre ópera, folklore argentino y canciones de Navidad”, a las 21 en el Espacio Cultural Don Bosco (Don Bosco 1.886). El programa abarcará fragmentos de óperas como “Regina Caeli”, de Cavalleria Rusticana (con Claudia Manrique como solista); el “Coro de esclavos”, de Nabucco (Marcelo Oppedisano, Javier Ramos y Nahuel Guzmán); Insalata italiana (Marcela Ledesma, Alejandro Alonso y Pablo Morales); la chacarera “Alma de reza”, con Andrea Bulacio Zamora al bombo; la vidala “Voz atrás, ingenio Santa Ana”; el aire de chacarera “La media pena” y piezas de “Navidad nuestra” y la “Misa Criolla”.
En tanto, Miriam Gómez dirigirá a su grupo Opus Producciones Líricas en la Capilla de Nuestra Señora de Lourdes (25 de Mayo 680), a las 21.30, en “Con espíritu navideño”, en referencia al tiempo de adviento, de espera y reflexión ante el nacimiento de Jesús. Interpretarán obras de compositores del barroco hasta el romanticismo (como Bach, Handel, Caccini, Scarlatti y Adams) y villancicos tradicionales, con entrada contribución.
Actuarán Lucía Jatib, María José Brun, Cecilia Sánchez, Rita Di Vece, Fabricio López y Juan Ángel Medina, con los alumnos José Díaz, Roberto Castro y Mauricio Gil como invitados.