Preocupación en la capital por los festejos de recibidas que ensucian la plaza Independencia

Al respecto, el secretario de Servicios Públicos de la capital, Luciano Chincarini, expresó a LA GACETA su preocupación y remarcó que se trata de un problema que excede lo circunstancial. “Es un problema cultural. No podemos apuntar a un sector social en particular; es una cuestión transversal que tiene que ver con entender que el espacio público es de todos”, afirmó.