Secciones
SociedadActualidad

Preocupación en la capital por los festejos de recibidas que ensucian la plaza Independencia

Harina, huevos, papeles y daños en fuentes públicas volvieron a dejar en evidencia una problemática que el Municipio considera "cultural".

Hace 1 Hs

Los festejos por recibidas universitarias volvieron a generar serias consecuencias en la plaza Independencia, uno de los espacios públicos más emblemáticos de San Miguel de Tucumán. Restos de harina, huevos, papelitos y otros residuos cubrieron veredas y sectores verdes tras celebraciones que, si bien tienen un motivo legítimo, derivaron en suciedad y daños en la infraestructura urbana.

Al respecto, el secretario de Servicios Públicos de la capital, Luciano Chincarini, expresó a LA GACETA su preocupación y remarcó que se trata de un problema que excede lo circunstancial. “Es un problema cultural. No podemos apuntar a un sector social en particular; es una cuestión transversal que tiene que ver con entender que el espacio público es de todos”, afirmó.

El funcionario señaló que desde la gestión municipal se viene trabajando de manera sostenida en la jerarquización de plazas, parques, jardines y bulevares, con el objetivo de embellecer la ciudad y fomentar el sentido de pertenencia. 

“La idea es que los vecinos se apropien de estos espacios para disfrutarlos. Cuando alguien los ensucia o los daña, no perjudica solo a quienes los usan, sino a toda la ciudad y a un proyecto de ciudad inclusiva y sustentable”, sostuvo.

LA GACETA / FOTO DE BELÉN CASTELLANO LA GACETA / FOTO DE BELÉN CASTELLANO

Chincarini advirtió además sobre las consecuencias materiales que dejan este tipo de festejos. Como ejemplo, mencionó los daños frecuentes en la fuente principal de la plaza Independencia. “Muchos estudiantes ingresan a la fuente y pisan el sistema de filtrado. Rompen la bomba y la reparación es carísima. ¿Quién paga eso? Todos los ciudadanos”, remarcó.

En ese sentido, indicó que el Municipio cuenta con personal permanente de control y mantenimiento, como placeros y seguridad presencial, aunque aclaró que no es suficiente si no hay compromiso social. “Son personas adultas, con formación, que deberían tener otro comportamiento. No puede ser que el Estado tenga que actuar como niñero”, explicó.

Finalmente, hizo un llamado a la reflexión colectiva. “Estamos construyendo una ciudad distinta, de brazos abiertos, pero necesitamos que los ciudadanos se comprometan moralmente con el cuidado de lo que es de todos”, concluyó.

Temas Municipalidad de San Miguel de Tucumán
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Santoral del 16 de diciembre: la conmovedora historia de San Albina de Cesarea, fe y martirio en tiempos de persecución

Santoral del 16 de diciembre: la conmovedora historia de San Albina de Cesarea, fe y martirio en tiempos de persecución

Lo más popular
Entre cruces y disturbios, Diputados aprobó el Presupuesto 2026
1

Entre cruces y disturbios, Diputados aprobó el Presupuesto 2026

El “Concurso Hiperbólico” para diseñar la nueva Confitería del lago ya tiene sus tres ganadores
2

El “Concurso Hiperbólico” para diseñar la nueva Confitería del lago ya tiene sus tres ganadores

Debate por el Presupuesto: diputados tucumanos, entre el ajuste y el equilibrio fiscal
3

Debate por el Presupuesto: diputados tucumanos, entre el ajuste y el equilibrio fiscal

Licencia por paternidad: el punto ciego de la reforma laboral
4

Licencia por paternidad: el punto ciego de la reforma laboral

La Justicia habilitó a Cristina Kirchner a usar la terraza durante su prisión domiciliaria
5

La Justicia habilitó a Cristina Kirchner a usar la terraza durante su prisión domiciliaria

Presupuesto 2026: una lección para el Congreso sobre los límites del ajuste
6

Presupuesto 2026: una lección para el Congreso sobre los límites del ajuste

Más Noticias
El “Concurso Hiperbólico” para diseñar la nueva Confitería del lago ya tiene sus tres ganadores

El “Concurso Hiperbólico” para diseñar la nueva Confitería del lago ya tiene sus tres ganadores

Sanguchitos de miga, uno de los platos infaltables en la mesa navideña: Antes era muy difícil hacerlos en casa

Sanguchitos de miga, uno de los platos infaltables en la mesa navideña: "Antes era muy difícil hacerlos en casa"

Viajar en auto sin problemas: estos son los seis papeles que tenés que tener sí o sí para evitar multas

Viajar en auto sin problemas: estos son los seis papeles que tenés que tener sí o sí para evitar multas

Buscá en los cajones: pagan una fortuna por una moneda de 25 centavos de 1994

Buscá en los cajones: pagan una fortuna por una moneda de 25 centavos de 1994

Por qué Homero Pettinato dejó Olga: la verdadera razón detrás de su salida

Por qué Homero Pettinato dejó Olga: la verdadera razón detrás de su salida

Quién habría sido la tercera en discordia entre Adrián Suar y Araceli González

Quién habría sido la tercera en discordia entre Adrián Suar y Araceli González

El tiempo en Tucumán: la semana terminará con mucho calor en toda la provincia

El tiempo en Tucumán: la semana terminará con mucho calor en toda la provincia

Sin alertas para este jueves: ¿cómo viene el clima para el finde previo a Navidad?

Sin alertas para este jueves: ¿cómo viene el clima para el finde previo a Navidad?

Comentarios