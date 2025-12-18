Cinco nuevas enfermedades por año obligan a repensar la salud

Las urgencias: los virus transmitidos por animales, la contaminación del aire y la isla de calor

El enfoque “Una Salud” destaca la necesidad de anticipar y controlar una amplia variedad de enfermedades que se transmiten de animales a personas. Entre ellas se incluyen infecciones como la covid 19, además de fiebre amarilla, gripe aviar, hantavirus, rabia, ébola, dengue, zika y Mpox o viruela del mono. Además, habla de otra urgencia: la contaminación del aire, que provoca millones de muertes humanas, así como también el aumento de las temperaturas tiene una relación directa con el bienestar. Tucumán se ha convertido en una “isla de calor” y esto afecta directamente la salud mental de los ciudadanos.