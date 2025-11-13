Dos científicas del Conicet son premiadas por sus estudios para salvar cultivos y frenar el dengue

El hallazgo abre una nueva puerta para la agricultura en tiempos de crisis climática. “Las olas de calor pueden reducir hasta el 50% la producción de alimentos”, explicó la científica marplatense al diario La Nación. Por eso la posibilidad de crear plantas más resistentes podría ser clave para enfrentar los desafíos del cambio climático y garantizar la seguridad alimentaria.