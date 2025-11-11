“El dengue está en la región”: Medina Ruiz alertó sobre la circulación del virus y pidió mantener las medidas preventivas

El ministro de Salud, Luis Medina Ruiz, aseguró que la provincia atraviesa un escenario epidemiológico controlado respecto del dengue, aunque alertó que el virus sigue circulando en países limítrofes y que las condiciones climáticas podrían propiciar su regreso en las próximas semanas.
“Hace más de 20 semanas que no tenemos casos positivos de dengue confirmados oficialmente. Todos los casos sospechosos fueron investigados y las pruebas se realizan exclusivamente en el Laboratorio de Salud Pública, mediante diagnóstico por PCR. Los test rápidos pueden dar falsos positivos por anticuerpos o por la vacuna, por eso los confirmatorios se hacen solo por laboratorio”, explicó el funcionario a LA GACETA.
Sin embargo, fue claro al señalar que la calma podría ser temporal. “El dengue está en la región. Brasil, Bolivia y Paraguay tienen circulación de las cuatro variantes del virus. El cambio climático hace que las temperaturas sean más altas, que haya más lluvias y que los mosquitos se adapten. Ya no necesitan agua limpia o templada para reproducirse; hemos encontrado larvas activas incluso con menos de 10 grados y en agua sucia”, detalló.
El ministro remarcó que el éxito de la última temporada epidemiológica se debió al trabajo territorial. “Pudimos focalizar los esfuerzos en el sur de la provincia, yendo casa por casa. Así se contuvo la situación epidémica. Pero esto no depende solo del Estado: si todos elimináramos los criaderos de mosquitos en nuestros hogares, el dengue podría desaparecer de un día para el otro”, afirmó.
Respecto de los factores ambientales, indicó que el Aedes aegypti es un mosquito “peridomiciliario”, que se desarrolla dentro o cerca de las viviendas. “Puede estar en un florero, un balde o una canaleta. Por eso la prevención es una responsabilidad compartida entre el Estado y los vecinos”, sostuvo.
Medina Ruiz también repasó otros temas vinculados a la gestión sanitaria: confirmó que el presupuesto 2025 destinará mayores fondos a la prevención y al fortalecimiento de la red hospitalaria. “Queremos aumentar la complejidad, mejorar la oferta prestacional y prepararnos para situaciones críticas. Sabemos que muchas personas están perdiendo su obra social y recurren a nuestros hospitales. Hoy, entre el 40 y el 45% de las consultas provienen de personas que sí tienen cobertura, lo que muestra cómo afecta la crisis económica al sistema de salud”, advirtió.
El ministro destacó además un hecho conmovedor: el alta médica de Noa, un bebé que nació con apenas 800 gramos tras una cesárea de urgencia y logró sobrevivir gracias a la labor conjunta de los equipos del Hospital de Concepción, la Maternidad y el Centro de Salud.
“Fue un milagro de la medicina tucumana, fruto del compromiso y la capacidad de nuestros profesionales. Salvamos dos vidas en condiciones extremas”, celebró.
Finalmente, consultado sobre las paritarias del sector, señaló que los sueldos “se siguen actualizando en base a la inflación” y que la próxima reunión con los gremios está prevista para febrero o marzo. “Hoy hay un buen clima laboral y un recurso humano comprometido”, concluyó.