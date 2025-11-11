“El dengue está en la región”: Medina Ruiz alertó sobre la circulación del virus y pidió mantener las medidas preventivas

Medina Ruiz también repasó otros temas vinculados a la gestión sanitaria: confirmó que el presupuesto 2025 destinará mayores fondos a la prevención y al fortalecimiento de la red hospitalaria. “Queremos aumentar la complejidad, mejorar la oferta prestacional y prepararnos para situaciones críticas. Sabemos que muchas personas están perdiendo su obra social y recurren a nuestros hospitales. Hoy, entre el 40 y el 45% de las consultas provienen de personas que sí tienen cobertura, lo que muestra cómo afecta la crisis económica al sistema de salud”, advirtió.