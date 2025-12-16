Secciones
Motosierra en la Jefatura de Gabinete: suspenden el uso de autos y choferes oficiales

La medida fue dispuesta por Manuel Adorni y alcanza a funcionarios, agentes y personal que presta servicios en el organismo.

CASA ROSADA: Adorni. CASA ROSADA: Adorni.
En el marco de una política de recortes y optimización del gasto público, la Jefatura de Gabinete confirmó este martes que quedarán sin efecto las asignaciones de vehículos oficiales y choferes que habían sido otorgadas a funcionarios, agentes y personal dependiente o que presta servicios dentro de su órbita.

La decisión fue adoptada por Manuel Adorni y quedó plasmada en un documento oficial al que tuvo acceso TN, en el que se fundamenta la necesidad de avanzar en un reordenamiento integral de la flota vehicular y de los recursos destinados a los servicios de traslado. “Resulta imperioso instrumentar un reordenamiento en la asignación de la flota vehicular y la asignación de recursos para desarrollar los servicios de traslado, para que sea concordante con los principios de optimización de recursos y razonabilidad de los gastos dentro de un contexto de austeridad, respetando y velando por la eficacia en las acciones que demanden una erogación presupuestaria por parte de un organismo del Estado”, señala el texto.

Tras oficializarse la medida, la Jefatura de Gabinete solicitó a cada una de las áreas que la integran que dispongan e instrumenten las gestiones necesarias para concretar la restitución efectiva de los vehículos que actualmente se encuentran asignados a distintos funcionarios. Para ello, se exigió a cada Secretaría que informe, mediante un comunicado oficial, la lista detallada de los vehículos y choferes que dependen de su estructura.

La resolución también establece un mecanismo excepcional para aquellos casos en los que se considere imprescindible contar con un vehículo oficial o con un recurso para cubrir servicios de traslado. “En caso de que un funcionario considere necesaria y justificada la asignación del uso de un vehículo oficial y/o recurso para cubrir el servicio de traslado (en caso de corresponder), deberá solicitarlo por comunicación oficial”, indica el documento. En ese sentido, se aclara que la eventual asignación solo se realizará cuando exista una constancia expresa y detallada emitida previamente por la Secretaría de Coordinación Legal y Administrativa, a cargo de Federico Sicilia.

Por último, el texto oficial precisa que la medida no impedirá la asignación de autos oficiales ni de personal para aquellos traslados que estén destinados a garantizar la actividad y las tareas exclusivas de los empleados y funcionarios de la Jefatura de Gabinete, siempre que se ajusten a los criterios establecidos en el nuevo esquema de austeridad.

Temas Manuel Adorni
