Motosierra en la Jefatura de Gabinete: suspenden el uso de autos y choferes oficiales

La decisión fue adoptada por Manuel Adorni y quedó plasmada en un documento oficial al que tuvo acceso TN, en el que se fundamenta la necesidad de avanzar en un reordenamiento integral de la flota vehicular y de los recursos destinados a los servicios de traslado. “Resulta imperioso instrumentar un reordenamiento en la asignación de la flota vehicular y la asignación de recursos para desarrollar los servicios de traslado, para que sea concordante con los principios de optimización de recursos y razonabilidad de los gastos dentro de un contexto de austeridad, respetando y velando por la eficacia en las acciones que demanden una erogación presupuestaria por parte de un organismo del Estado”, señala el texto.