Qué dice el decreto que declara el asueto en la Administración Pública de Tucumán

El instrumento, publicado en la edición de este miércoles del Boletín Oficial de la Provincia, invita a los poderes Legislativo y Judicial, a los municipios, a los entes descentralizados y a los organismos autárquicos a plegarse a la medida, con lo que se espera un amplio acatamiento en todos los niveles del Estado en la previa a la Navidad y el Año Nuevo.