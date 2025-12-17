Qué dice el decreto que declara el asueto en la Administración Pública de Tucumán

El gobernador Osvaldo Jaldo firmó este martes el decreto que declara el asueto administrativo el 24 y el 31 de este mes para la Administración Pública Provincial Centralizada y las comunas rurales, en línea con la disposición nacional firmada por el presidente Javier Milei.
El instrumento, publicado en la edición de este miércoles del Boletín Oficial de la Provincia, invita a los poderes Legislativo y Judicial, a los municipios, a los entes descentralizados y a los organismos autárquicos a plegarse a la medida, con lo que se espera un amplio acatamiento en todos los niveles del Estado en la previa a la Navidad y el Año Nuevo.
El decreto 3.834/1 -rubricado por Jaldo y por el ministro de Gobierno, Regino Amado, y el secretario general de la Gobernación, Federico Nazur- alude a la proximidad de las celebraciones de Fin de Año.
Y, en los considerando, menciona el decreto nacional 883/2025, otorgó el asueto al personal de la Administración Pública Nacional el 24 y el 31 de diciembre.
"Dichas festividades resultan propicias para estrechar los vínculos familiares, más aún de aquellas personas que deben recorrer largas distancias para conseguirlo, ya que tradicionalmente estas fechas constituyen motivo de festejo para las familias que habitan nuestro país", argumenta el texto publicado en el Boletín Oficial.
En el artículo 1, el decreto declara el asueto administrativo para la Administración Pública Provincial Centralizada y Comunas Rurales. El siguiente apartado faculta a los miembros del gabinete (ministros, fiscal de Estado, secretario general de la Gobernación y secretarios de Estado) a disponer "medidas excepcionales para atender necesidades del servicio de las respectivas áreas de gobierno". Luego, el instrumento invita a los Poderes Legislativo, Judicial, Municipios, Entes Descentralizados y Organismos Autárquicos a adherirse a la medida adoptada para las fiestas.
Jaldo había deslizado que se iba a instrumentar el asueto en una rueda de prensa de esta semana. “Nosotros nos vamos a adherir a lo que haga la Nación”, había explicado el gobernador.