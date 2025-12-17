Secciones
Política

Qué dice el decreto que declara el asueto en la Administración Pública de Tucumán

El gobernador Osvaldo Jaldo firmó el instrumento, que está en línea con la disposición adoptada por el presidente Javier Milei.

CASA DE GOBIERNO / Foto de Comunicación Pública CASA DE GOBIERNO / Foto de Comunicación Pública
Luis María Ruiz
Por Luis María Ruiz Hace 1 Hs

El gobernador Osvaldo Jaldo firmó este martes el decreto que declara el asueto administrativo el 24 y el 31 de este mes para la Administración Pública Provincial Centralizada y las comunas rurales, en línea con la disposición nacional firmada por el presidente Javier Milei.

El instrumento, publicado en la edición de este miércoles del Boletín Oficial de la Provincia, invita a los poderes Legislativo y Judicial, a los municipios, a los entes descentralizados y a los organismos autárquicos a plegarse a la medida, con lo que se espera un amplio acatamiento en todos los niveles del Estado en la previa a la Navidad y el Año Nuevo.

El decreto 3.834/1 -rubricado por Jaldo y por el ministro de Gobierno, Regino Amado, y el secretario general de la Gobernación, Federico Nazur- alude a la proximidad de las celebraciones de Fin de Año.

Y, en los considerando, menciona el decreto nacional 883/2025, otorgó el asueto al personal de la Administración Pública Nacional el 24 y el 31 de diciembre.

"Dichas festividades resultan propicias para estrechar los vínculos familiares, más aún de aquellas personas que deben recorrer largas distancias para conseguirlo, ya que tradicionalmente estas fechas constituyen motivo de festejo para las familias que habitan nuestro país", argumenta el texto publicado en el Boletín Oficial.

En el artículo 1, el decreto declara el asueto administrativo  para la Administración Pública Provincial Centralizada y Comunas Rurales. El siguiente apartado faculta a los miembros del gabinete (ministros, fiscal de Estado, secretario general de la Gobernación y secretarios de Estado) a disponer "medidas excepcionales para atender necesidades del servicio de las respectivas áreas de gobierno". Luego, el instrumento invita a los Poderes Legislativo, Judicial, Municipios, Entes Descentralizados y Organismos Autárquicos a adherirse a la medida adoptada para las fiestas.

Jaldo había deslizado que se iba a instrumentar el asueto en una rueda de prensa de esta semana. “Nosotros nos vamos a adherir a lo que haga la Nación”, había explicado el gobernador.

Temas Poder Judicial de TucumánSan Miguel de TucumánHonorable Legislatura de TucumánOsvaldo JaldoAño NuevoCasa de Gobierno de TucumánJavier Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Motosierra en la Jefatura de Gabinete: suspenden el uso de autos y choferes oficiales

Motosierra en la Jefatura de Gabinete: suspenden el uso de autos y choferes oficiales

Lo más popular
“Mi mamá me golpeaba para que dijera que había sido abusada por mi papá”
1

“Mi mamá me golpeaba para que dijera que había sido abusada por mi papá”

En el mismo vuelo y hacia la misma ruta: 2027
2

En el mismo vuelo y hacia la misma ruta: 2027

Recuerdos fotográficos: 1978. Maia Plisetskaia bailó solo seis minutos en Tucumán
3

Recuerdos fotográficos: 1978. Maia Plisetskaia bailó solo seis minutos en Tucumán

La UNT va a redefinir la Ciudad Universitaria
4

La UNT va a redefinir la Ciudad Universitaria

Reproches, propuestas y duras frases: lo que dejó la no reforma electoral
5

Reproches, propuestas y duras frases: lo que dejó la no reforma electoral

Involucran a siete tucumanos en el tráfico internacional de armas
6

Involucran a siete tucumanos en el tráfico internacional de armas

Más Noticias
Desde el viernes rige el boleto a $1.250 en las líneas urbanas de San Miguel de Tucumán

Desde el viernes rige el boleto a $1.250 en las líneas urbanas de San Miguel de Tucumán

Paro de controladores aéreos: dos vuelos desde Tucumán fueron reprogramados

Paro de controladores aéreos: dos vuelos desde Tucumán fueron reprogramados

Cristina Kirchner ironizó sobre el rumbo cambiario de Milei: El único 'flota flota' que conozco es el de la pileta

Cristina Kirchner ironizó sobre el rumbo cambiario de Milei: "El único 'flota flota' que conozco es el de la pileta"

Paro de controladores aéreos: cronograma de la medida de fuerza y qué vuelos se verán afectados

Paro de controladores aéreos: cronograma de la medida de fuerza y qué vuelos se verán afectados

“Mi mamá me golpeaba para que dijera que había sido abusada por mi papá”

“Mi mamá me golpeaba para que dijera que había sido abusada por mi papá”

Reproches, propuestas y duras frases: lo que dejó la no reforma electoral

Reproches, propuestas y duras frases: lo que dejó la no reforma electoral

El Gobierno nacional se acercó a la aprobación del Presupuesto 2026

El Gobierno nacional se acercó a la aprobación del Presupuesto 2026

La UNT va a redefinir la Ciudad Universitaria

La UNT va a redefinir la Ciudad Universitaria

Comentarios