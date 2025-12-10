Tensión en el Caribe: EEUU confiscó un buque petrolero frente a las costas de Venezuela

La incautación había sido adelantada por Bloomberg, que citó a fuentes familiarizadas con el operativo. De acuerdo con ese reporte, el buque confiscado era un petrolero previamente sancionado por Washington y se encontraba frente a las costas venezolanas. La medida se inscribe en el endurecimiento de la estrategia impulsada por Estados Unidos para aislar financieramente al régimen de Nicolás Maduro, quien enfrenta cargos de narcoterrorismo en tribunales norteamericanos.